کشف ۵۰ تن کود قاچاق در محور مشهد-تهران؛ ۲ کامیون متخلف توقیف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید علی میر احمدی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان با بیان اینکه مأموران ایست بازرسی محدوده استان سمنان متوجه مورد مشکوک شدند، ابراز داشت: دو کامیون عبوری محور مشهد به تهران محدوده استان سمنان متوقف شدند.

وی با بیان اینکه از این کامیون‌ها بازرسی لازم به عمل آمد، افزود: در مجموع ۵۰ تن کود شیمیایی خارج از شبکه توزیع کشف و ضبط شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان سمنان، ادامه داد: ارزش این محموله طبق نظر کارشناسان امر هشت میلیارد ریال برآورد می‌شود.

احمدی با بیان اینکه با قاچاقچیان برخورد می‌شود، در ادامه تصریح کرد: پرونده متخلفان تشکیل و متهمان به تعزیرات حکومتی استان سمنان معرفی شدند.

وی افزود: نظارت و بازرسی از محورهای مواصلاتی به صورت مستمر برای پیشگیری از قاچاق کالا در استان سمنان ادامه دار است.