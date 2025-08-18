به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی صندوق اعتباری هنر در اطلاعیهای اعلام کرد: ثبتنام بیمه درمان تکمیلی سال ۱۴۰۵-۱۴۰۴ از نیمه دوم شهریور آغاز میشود و همچون سالهای گذشته، تمام مراحل آن به صورت غیرحضوری خواهد بود.
لازم است اعضای صندوق، پیش از شروع ثبتنام، اطلاعات کاربری خود را در سامانه بررسی کرده و در صورت نیاز مدارک را تکمیل کنند.
ثبتنام از طریق پیامرسان اختصاصی صندوق به نشانی honarcredit.ir/app یا وبسایت Profile.honarcredit.ir انجام میشود.
همچنین اعضا میتوانند همسر و فرزندان خود را نیز در طرح بیمه درمان تکمیلی ثبتنام کنند.
اطلاعیههای مرتبط با زمانبندی و شرایط ثبتنام از طریق سایت و پیام رسان صندوق هنر به اطلاع اعضای محترم خواهد رسید.
