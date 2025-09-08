  1. هنر
آغاز ثبت‌نام بیمه درمان تکمیلی صندوق اعتباری هنر

ثبت‌نام بیمه درمان تکمیلی ویژه اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و فعالان قرآن و عترت از سه‌شنبه ۱۸ شهریور آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای صندوق اعتباری هنر در سراسر کشور می‌توانند از تاریخ ۱۸ تا ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ با مراجعه به پیام‌رسان اختصاصی صندوق به نشانی honarcredit.ir/app و سایت صندوق به نشانی profile.honarcredit.ir نسبت به ثبت‌نام و بهره‌مندی از خدمات بیمه تکمیلی سال ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اقدام کنند.

هر عضو می‌تواند با طی مراحل ثبت‌نام در یکی از طرح‌های بیمه تکمیلی، همسر، فرزندان و والدین تحت تکفل خود را که تحت پوشش بیمه پایه فرد اصلی هستند، نیز در همان طرح ثبت‌نام کند.

بر اساس اعلام روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، تمامی اخبار و اطلاعیه‌ها درباره شرایط و مراحل ثبت‌نام، صرفاً از طریق درگاه‌های رسمی صندوق اعتباری هنر منتشر خواهد شد.

