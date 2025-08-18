  1. جامعه
کمبود مراکز بازپروری معتادان در برخی استان‌ها

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در استان‌های چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و سمنان هنوز مراکز بازپروری برای افرادی که دچار اعتیاد هستند، وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذوالفقاری، دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در جمع خبرنگاران گفت: مراکزی برای درمان، بازپروری و حتی اشتغال معتادان ایجاد شده است، اما در برخی مناطق کشور، به ویژه در شهرستان‌ها، امکانات کافی وجود ندارد. به‌طور مثال، در استان‌های چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و سمنان هنوز مراکز بازپروری برای افرادی که دچار اعتیاد هستند، وجود ندارد.

وی افزود: افرادی که فاقد سرپناه هستند و اقدام به مصرف مواد مخدر می‌کنند، بر اساس دستور قاضی یا دادستان، برای مدت محدود به این مراکز منتقل می‌شوند تا هم درمان شوند و هم امکان اشتغال و بازتوانی اجتماعی برای آن‌ها فراهم شود. در شهرستان‌هایی که امکانات کافی ندارند، افراد به مراکز نزدیک‌تر در استان‌های مجاور منتقل می‌شوند.

ذوالفقاری گفت: ایجاد سرپناه یا گرمخانه برای افرادی که فاقد حداقل‌های زندگی هستند، از وظایف شهرداری‌ها است و باید در کنار درمان، فضای مناسب اجتماعی و اشتغال نیز برای آن‌ها فراهم شود. این مراکز به مدت سه تا شش ماه نگهداری می‌کنند و برخی افراد پس از این دوره اشتغال پیدا کرده یا به خانواده بازمی‌گردند، اما متأسفانه بخشی از افراد دوباره به چرخه اعتیاد بازمی‌گردند.‌

