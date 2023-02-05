هدایت ۴۱۳ معتاد متجاهر به مراکز بازپروری گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا سید النگی بعدازظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در اجرای مرحله دوازدهم طرح جمع آوری معتادان متجاهر تعداد ۵۲ معتاد از سطح شهر گرگان جمع آوری و به ساختمان مددسرا منتقل و پس از غربالگری تعداد ۴۷ نفر به مرکز ترک اعتیاد توسکستان برای بازپروری منتقل شدند.

شهردار گرگان افزود: تاکنون در اجرای این طرح، تعداد ۴۱۳ معتاد از سطح شهر گرگان جمع آوری شده‌اند که از این تعداد ۳۶۴ نفر به کمپ توسکستان منتقل شدند.

وی افزود: این طرح با همکاری دادگستری، بهزیستی دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی و شهرداری گرگان به عنوان دستگاه همکار طبق برنامه اعلامی از سوی دادستانی همچنان ادامه دارد.

گفتنی است در مراکز ماده ۱۶ درمان اعتیاد اجباری است، معتادان متجاهر و فاقد سرپناه سه تا ۶ ماه به صورت رایگان نگهداری و تحت درمان قرار می‌گیرند.

مراکز بازپروری ماده ۱۶ برای افرادی است که به تهاجر رسیدند و فاقد سرپناه هستند و در این مراکز شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در هر استان پیگیر موضوعات نگه داری از معتادان متجاهر و ترک اعتباد آنها به صورت رایگان هستند.