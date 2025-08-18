به گزارش خبرگزاری مهر، اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی یادداشتی از مصوبات جدید توسط معاون اول قوه قضائیه و هیئت وزیران در قانون الزام به ثبت رسمیت معاملات غیر منقول خبر داد.

در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، ۱۴ آئین نامه اجرایی پیش بینی شده که ۶ آئین نامه به تصویب قوه قضائیه و ۸ آئین نامه آن مصوب هیأت وزیران خواهد بود که ۵ آئین نامه از ۶ آئین نامه مصوب قوه قضائیه به تصویب معاون اول قوه قضائیه رسیده و ابلاغ شده و سه آئین نامه از ۸ آئین نامه مذکور نیز، مورد تصویب هیئت وزیران واقع و ابلاغ شده است. همچنین در اجرای قانون الزام و بر اساس مصوبات شورای راهبری این قانون به ریاست معاون اول قوه قضائیه و با همکاری دستگاه‌های اجرایی، وب سرویس‌هایی بین سامانه‌های سازمان ثبت و دستگاه‌های اجرایی مرتبط از جمله سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی، راه اندازی شده است و در حال حاضر استعلامات دفاتر اسناد رسمی از سازمان‌های مذکور به صورت برخط و آنلاین به عمل می‌آید.

مطابق تبصره ۴ ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، اسناد مالکیتی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مزبور یعنی پس از تاریخ ۳ /۴ /۱۴۰۳ صادر می‌گردند، مشمول الزامات قانونی ماده یک در خصوص انجام معاملات هستند و تا کنون بیش از ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار سند مالکیت حدنگار سبز پس از لازم‌الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول صادر گردیده است که حکایت از اجرای پرشتاب قانون الزام دارد لذا در این راستا به مردم عزیزمان توصیه می‌شود چنانچه قصد انجام معامله‌ای نسبت به املاک دارای سند مالکیت حد نگار (تک برگ) سبز رنگ را داشته باشند، دقت نمایند که حتماً این معاملات در دفاتر اسناد رسمی به ثبت برسد، اعم از اینکه طرفین معامله مستقیماً به دفترخانه مراجعه نموده و یا ابتدا در دفاتر مشاور املاک، پیش‌نویس قرارداد و یا قرارداد یکسان را در سامانه ثبت نموده و سپس در مرحله دوم و ظرف مهلت مقرر قانونی به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.

بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به سه طریق می‌توان معامله انجام داد. روش اول: مراجعه اصحاب معامله به مشاور املاک دارای پروانه صنفی و تنظیم پیش‌نویس قرارداد توسط مشاور املاک در سامانه که حاوی مشخصات طرفین و مشخصات ملک مورد معامله است و سپس طرفین معامله ظرف مدت ۵ روز از ثبت پیش‌نویس قرارداد در سامانه به دفتر اسناد رسمی منتخب مراجعه و معامله خود را ثبت رسمی نمایند. لازم به ذکر است که پیش‌نویس قرارداد، فاقد آثار حقوقی قرارداد است و در صورت عدم مراجعه هریک از طرفین به دفتر اسناد رسمی ظرف مهلت مقرر، پیش‌نویس قرارداد از سامانه به صورت خودکار حذف می‌گردد. روش دوم: مراجعه طرفین به مشاورین املاک دارای پروانه صنفی و تنظیم یکی از انواع قراردادهای یکسان در سامانه و سپس مراجعه طرفین معامله به دفتر اسناد رسمی منتخب ظرف سه ماه از درج قرارداد یکسان در سامانه برای ادامه فرآیند و رفع محدودیت. قراردادهای یکسان، قراردادهای متحدالشکلی است که به تأیید معاونت حقوقی قوه قضائیه رسیده و در حال حاضر ۱۴ نوع قرارداد یکسان در سامانه درج شده و از ششم اردیبهشت ماه سال جاری، کلیه مشاورین املاک دارای پروانه صنفی، امکان تنظیم قراردادهای یکسان را دارا می‌باشند. روش سوم: مراجعه مستقیم طرفین به دفتر اسناد رسمی و ثبت معامله به صورت قولنامه یا تعهد به بیع یا انتقال رسمی و … در دفاتر اسناد رسمی.

در صورتی که طرفین در خصوص شرایط انجام معامله با یکدیگر توافق نموده‌اند می‌توانند مستقیماً به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه و معامله خود را ثبت رسمی کنند. از مهمترین مزیت‌های انجام معامله به روش‌های فوق، امکان استعلام مشاورین املاک در خصوص انجام یا عدم انجام معامله است که پس از تصویب قانون الزام با توجه به ارتباط برقرار شده بین مشاوران املاک دارای پروانه صنفی با سامانه‌های سازمان ثبت از طریق سکوهای موجود، امکان سنجی انجام معامله از طرف مشاورین املاک استعلام و با گزینه آری و خیر پاسخ داده می‌شود و کلیه دفاتر اسناد رسمی نیز برای انجام هرگونه معامله از ابتدا به سامانه‌های سازمان ثبت متصل بوده و قبل از انجام معامله، وضعیت ملک را استعلام می‌کردند و قطعاً انجام معامله به صورت رسمی قطع نظر از الزامات قانونی، از مزیت‌های متعددی از جمله، امنیت حقوقی، جلوگیری از انجام معامله معارض و فروش مال غیر برخوردار است.

تاکنون بیش از ۱۲۵۴۶۷ مشاور املاک دارای پروانه صنفی به سامانه کاتب متصل شده‌اند و ۶۶۱۴۷۴ فقره پیش‌نویس قرارداد نیز توسط مشاورین املاک تنظیم شده که از این تعداد، ۶۲۷۰۰ فقره پیش‌نویس قرارداد به دفاتر اسناد رسمی ارسال گردیده‌اند لذا با توجه به ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که مقرر نموده در صورت انجام اعمال حقوقی به صورت غیر رسمی در موارد مشمول این قانون و ایجاد اختلاف بین طرفین معامله، دعوی مطروحه در هیچ یک از مراجع قضائی اعم از حقوقی، کیفری و شبه قضائی و حتی داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است به مردم عزیزمان توصیه می‌شود در خصوص املاک دارای سند مالکیت، معاملات خود را به صورت رسمی انجام دهند و بالاخص در خصوص املاک دارای سند مالکیت حدنگار سبز رنگ برای حفظ حقوق طرفین، از هرگونه معامله عادی و غیر رسمی جداً خودداری کنند و معامله خود را در دفاتر اسناد رسمی، ثبت کنند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تلاش بیش از پیش می‌کوشد با اتمام حدنگاری اراضی سرزمینی و انجام معاملات اموال غیر منقول به صورت رسمی، اختلافات و دعاوی مربوط به حوزه ملک از پرونده‌های قضائی حذف یا به شدت کاهش یابد و امنیت سرمایه گذاری در حوزه املاک، به طور کامل تأمین شود.