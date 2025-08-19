جزئیات جشنواره «جایزه ملی جوانی جمعیت» اعلام شد

خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ سومین دوره جشنواره «جایزه ملی جوانی جمعیت» پس از یک سال وقفه، امسال در ۲۴ آبانماه با حضور رئیسجمهور برگزار میشود. این رویداد که بخشی از اجرای قانون جوانی جمعیت به شمار میرود، با هدف ترویج سیاستهای جمعیتی و تقدیر از فعالان این حوزه طراحی شده است و طبق اعلام مسئولان دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، تمامی مقدمات اجرایی و اطلاعرسانی آن نهایی شده است.
سید حامد برکاتی، معاون برنامهریزی، پایش و ارزیابی عملکرد دبیرخانه ستاد ملی جمعیت در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام اقدامات گسترده برای برگزاری جشنواره رویداد جایزه جوانی جمعیت» خبر داد و گفت: با تشکیل بهموقع کمیته اجرایی و برگزاری حدود ۱۱ نشست در قالب کمیتههای سیاستگذاری و اجرایی، مقدمات برگزاری این رویداد ملی نهایی شده است.
برکاتی با تأکید بر برگزاری حسابشده این جشنواره افزود: پیشبینی سالن با ظرفیت مناسب، هماهنگی برای حضور مقامات و تدوین دستورالعمل رویداد از جمله اقداماتی است که تاکنون انجام شده است.
وی از راهاندازی سایت جشنواره، انتشار فراخوان در ۷ گروه اصلی و ۳ گروه جانبی، و ادامه روند ثبتنام متقاضیان خبر داد و گفت: اطلاعات شرکتکنندگان در حال جمعآوری و تبلیغات رسانهای نیز در حال اجراست.
معاون دبیرخانه ستاد ملی جمعیت، با اشاره به سه محور اصلی ادامه فرایند برگزاری جشنواره، خاطرنشان کرد: گروه برگزاری، گروه پشتیبانی و گروه اطلاعرسانی، مسئولیت اجرای بخشهای مختلف مراسم، تأمین منابع و اطلاعرسانی رسانهای را بر عهده خواهند داشت.
برکاتی با بیان اینکه این جشنواره بخشی از اجرای قانون جوانی جمعیت است، افزود: با توجه به تعویق رویداد در سال گذشته به دلیل تقارن با ایام شهادت شهید رئیسی، امسال جشنواره در ۲۴ آبانماه با برنامهریزی دقیق و در ابعاد ملی برگزار خواهد شد.
شایان ذکر است، سومین دوره جشنواره «جایزه ملی جوانی جمعیت»، به میزبانی دکتر مرضیه وحید دستجردی دبیر ستاد ملی جمعیت ۲۴ آبانماه ۱۴۰۴ با حضور دکتر مسعود پزشکیان ریاست محترم جمهوری برگزار خواهد شد.
