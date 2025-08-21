مریم اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام خبر برگزاری سومین رویداد «جایزه ملی جوانی جمعیت» اظهار داشت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آبان‌ماه ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برگزاری این رویداد ملی بخشی از اجرای همین قانون به شمار می‌رود.



وی با بیان اینکه شعار امسال این رویداد «ایران عزیز من جوان بمان» است، افزود: جشنواره ملی جوانی جمعیت با هدف ترویج سیاست‌های جمعیتی، افزایش سطح آگاهی خانواده‌ها، معرفی الگوهای موفق در زمینه ازدواج آسان و فرزندآوری و همچنین تقدیر از فعالان حوزه‌های مرتبط برگزار می‌شود.



اکبری تصریح کرد: سومین دوره این رویداد ۲۴ آبان‌ماه امسال به صورت ملی و در هفت محور شامل «خانواده، رسانه، مدیران دستگاه‌های اجرایی، نخبگان، سازمان‌های مردم‌نهاد، شرکت‌ها و مؤسسات غیر دولتی و آزاد» برگزار خواهد شد.



وی خاطرنشان کرد: فعالان حوزه جمعیت می‌توانند تا پایان شهریورماه سال جاری با مراجعه به سامانه جایزه ستاد جمعیت به نشانی اینترنتی jayezeh.setadjameiat.ir در یکی از بخش‌های هفت‌گانه جشنواره ثبت‌نام کنند.



سرپرست دفتر امور زنان و خانواده استانداری کرمانشاه در توضیح ملاک‌های ارزیابی در این جشنواره گفت: در بخش دستگاه‌های اجرایی، میزان اقدام‌ها و برنامه‌های دستگاه‌ها در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت ملاک عمل خواهد بود و در بخش رسانه نیز فعالان رسانه‌ای می‌توانند به صورت فردی یا گروهی با ارائه آثار خود متقاضی حضور در این جشنواره باشند.



اکبری ادامه داد: در بخش‌های دیگر، معیارهایی همچون اجرای برنامه‌های فرهنگی در زمینه ازدواج آسان و فرزندآوری، اقدامات تشویقی و ترویجی برای تقویت بنیان خانواده و نیز تخصیص بودجه در حوزه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها برای ارتقای فرهنگ جمعیت و خانواده مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.



وی در پایان با دعوت از همه فعالان حوزه جمعیت، خانواده، رسانه و نهادهای مردمی برای حضور در این رویداد ملی تأکید کرد: سومین دوره جشنواره جایزه ملی جوانی جمعیت ۲۴ آبان‌ماه برگزار می‌شود و می‌تواند بستر مناسبی برای معرفی دستاوردهای استان کرمانشاه و کشور در مسیر تحقق سیاست‌های جمعیتی و تحکیم بنیان خانواده باشد.