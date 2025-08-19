ترکیب عقلانیت اقتصادی با تأملات فلسفی در یک کتاب

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «فلسفه تحلیل اقتصادی حقوق حکمرانی در میانه معنا و پیامد» نوشته حجت الاسلام والمسلمین سید احسان رفیعی علوی منتشر شد. این کتاب در ۲۹۸ توسط دانشگاه باقرالعلوم به چاپ رسیده است.
در جهانی که پیچیدگی نهادهای حقوقی و بحرانهای اجتماعی، بازاندیشی در مبانی حقوق را ضروری ساختهاند، کتاب «فلسفه تحلیل اقتصادی حقوق؛ حکمرانی در میانهی معنا و پیامد» کوششی ژرف و نوآورانه برای ترکیب عقلانیت اقتصادی با تأملات فلسفی در قلمرو قانون است.
کتاب حاضر حاصل پژوهشی نظاممند، میانرشتهای و آیندهنگر است که در آن گفتوگویی انتقادی میان اقتصاد، فلسفه، حقوق و فقه اسلامی شکل گرفته و در پی آن است تا بنیانی نظری برای تلفیق معنا و پیامد در ساختار حکمرانی حقوقی عرضه کند.
این کتاب برای دانشپژوهان حقوق، پژوهشگران فلسفه حقوق، سیاستگذاران، و علاقهمندان به نظریههای عدالت و کارآمدی در حقوق معاصر، منبعی خواندنی، نقادانه و رو به آینده است.
