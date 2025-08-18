به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، بیان داشت: در راستای برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی شبکه و آغاز به کار کارگروه‌های موضوعی، پنجمین نشست هم اندیشی با تشکل‌های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست با حضور حسین خوش اقبال فرماندار تهران برگزار شد.

وی با بیان اینکه در این نشست، کارگروه تخصصی «فضای سبز» به طور رسمی راه اندازی و اعضای آن مشخص شد، افزود: در جریان این جلسه، موضوعاتی همچون وضعیت پارک‌های جنگلی در مناطق چهارگانه استان و راهکارهای تقویت همکاری و همفکری تشکل‌های مردم نهاد در مدیریت و توسعه فضای سبز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

عباس نژاد تصریح کرد: بر اساس جمع بندی جلسه، مقرر شد موضوعات مرتبط با فضای سبز استان و شهر تهران به صورت مشترک از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست و فرمانداری تهران پیگیری شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: مشارکت تشکل‌های مردم نهاد به عنوان بازوی اجتماعی در مدیریت بهینه منابع طبیعی و فضای سبز شهری نقشی کلیدی دارد و تداوم این نشست‌ها می‌تواند زمینه ساز تصمیم گیری های کارآمدتر در حوزه محیط زیست استان باشد.