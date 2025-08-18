  1. جامعه
  2. محیط زیست
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۱۵

آغاز به کار کارگروه تخصصی «فضای سبز» در نشست هم ‌اندیشی تشکل‌ها

آغاز به کار کارگروه تخصصی «فضای سبز» در نشست هم ‌اندیشی تشکل‌ها

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران از آغاز فعالیت کارگروه تخصصی «فضای سبز» در پنجمین نشست هم ‌اندیشی با تشکل ‌های مردم ‌نهاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، بیان داشت: در راستای برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی شبکه و آغاز به کار کارگروه‌های موضوعی، پنجمین نشست هم اندیشی با تشکل‌های مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست با حضور حسین خوش اقبال فرماندار تهران برگزار شد.

وی با بیان اینکه در این نشست، کارگروه تخصصی «فضای سبز» به طور رسمی راه اندازی و اعضای آن مشخص شد، افزود: در جریان این جلسه، موضوعاتی همچون وضعیت پارک‌های جنگلی در مناطق چهارگانه استان و راهکارهای تقویت همکاری و همفکری تشکل‌های مردم نهاد در مدیریت و توسعه فضای سبز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

عباس نژاد تصریح کرد: بر اساس جمع بندی جلسه، مقرر شد موضوعات مرتبط با فضای سبز استان و شهر تهران به صورت مشترک از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست و فرمانداری تهران پیگیری شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: مشارکت تشکل‌های مردم نهاد به عنوان بازوی اجتماعی در مدیریت بهینه منابع طبیعی و فضای سبز شهری نقشی کلیدی دارد و تداوم این نشست‌ها می‌تواند زمینه ساز تصمیم گیری های کارآمدتر در حوزه محیط زیست استان باشد.

کد خبر 6564148

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها