حرکت صنعت چاپ استان تهران به سوی «چاپ سبز»

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن عباس‌نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران، با اشاره به استقرار حدود ۴ هزار واحد چاپ و نشر در استان تهران گفت: رعایت استانداردهای زیست محیطی در این صنعت می‌تواند نقش مهمی در کاهش آلاینده‌های هوا و آب، مدیریت بهینه پسماندها و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و منابع ایفا کند.

وی راهکارهایی همچون استفاده از جوهر و رنگ‌های پایه آبی به جای حلال های شیمیایی، بهره‌گیری از کاغذ بازیافتی، توسعه فناوری‌های نوین سازگار با محیط زیست و مدیریت اصولی پسماندهای چاپی را از اقدامات عملی در مسیر تحقق «چاپ سبز» عنوان کرد.

عباس نژاد در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری مشترک میان فعالان صنعت چاپ و دستگاه‌های اجرایی افزود: دستیابی به چاپ سبز، گامی ارزشمند در ارتقای سلامت جامعه و تحقق توسعه پایدار به شمار می‌رود.