اوحدی: تکریم شهدا و خانواده آنها وظیفه ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید اوحدی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران و معاون رئیس‌جمهور در مراسمی که به مناسبت سالروز بازگشت آزادگان و تجلیل از خانواده شهدای جمعیت هلال‌احمر برگزار شد، اظهار داشت: با هرکسی درباره اسارت صحبت کنید، می‌گوید خدا کمکش کند. ظاهر اسارت یعنی رسیدن به بن‌بست، اما باطن آن همان عظمتی است که مقام معظم رهبری از آن به عنوان الماس‌های درخشان یاد کردند.

وی افزود: اگر شناخت از ظاهر پدیده‌ها ما را به باطن آن‌ها برساند، آن زمان می‌توانیم از ارزش‌ها استفاده کنیم. خانواده‌های شهدا هیچ نیازی به تجلیل‌های ما ندارند، زیرا آنان بر سر سفره الهی‌اند و شهدا شادمان از آنچه خدا به آنان عطا کرده است.

اوحدی تاکید کرد: ما آمده‌ایم تا در برابر خانواده‌های شهدا سر تعظیم فرود آوریم. اگر هلال‌احمر امروز چنین مراسمی برگزار کرده، هدف شناخت عظمت و جوهره شهدا و درک گذشت و ایثار آنان است. نباید تاریخ را صرفاً به عنوان حادثه ببینیم؛ تحلیل مستمر تاریخ موجب بصیرت انسان‌ها می‌شود.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه به جنایات رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: دشمن صهیونیستی چرا ۲۳ خرداد را برای حمله انتخاب کرد؟ آیا شهیدانی که جان باختند، تأسیسات هسته‌ای بودند؟ پرنیا عباسی یا کارمند امور مالی اوین چه ربطی به فعالیت‌های هسته‌ای داشتند؟ زدن به زندان‌ها مصداق آشکار نقض قوانین جنگی است. این جنایت جنگی است و باید در تاریخ ثبت شود.

وی اظهار داشت: جنگ ۱۲ روزه اخیر، به مراتب از نظر جغرافیا و شرایط، سخت‌تر از هشت سال دفاع مقدس بود. اگر در آن دوران جنگ به پنج یا شش استان محدود شد، امروز با جنگی مواجهیم که همه کشور درگیر پیامدهای آن است. با این حال، مردم ایران با عزت و یکپارچگی در کنار نظام ایستادند و از نیروهای نظامی دفاع کردند. این اقتدار ملی در هیچ برهه‌ای از تاریخ کشور سابقه نداشته است.

وی افزود: در مقابل پیشرفته‌ترین تسلیحات دشمن پیروز شدیم و باید به این افتخار کنیم. امروز همسران و خانواده‌های شهدا همچون خانواده شهید ملکی، الگویی برای همه کشور هستند و احترام به آنان وظیفه ملی ماست.

اوحدی با اشاره به شرایط منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی گفت: دنیای استکبار و رژیم صهیونیستی دچار بحران هویت است. وقتی به لحاظ حقوقی و مشروعیت بین‌المللی دستشان بسته شد، به جنایت علیه کودکان و مردم مظلوم فلسطین روی آوردند. روزانه ده‌ها فلسطینی بی‌گناه شهید می‌شوند. این اقدامات مصداق جنایت جنگی و نشانه بحران هویت در اسرائیل است.

معاون رئیس‌جمهور تأکید کرد: اگر تا دیروز دشمنان با پهپاد و سلاح‌های جنگی شهیدانی چون ملکی، محمدی و جمشیدپور را هدف قرار می‌دادند، امروز جنگ به حوزه رسانه و تبلیغات کشیده شده است؛ جنگی برای تسخیر فکر، ذهن و روان ملت‌ها. باید در این میدان نیز با بصیرت و اقتدار وارد شویم.

اوحدی در پایان از دست‌اندرکاران برگزاری این مراسم قدردانی کرد و گفت: رسالت امروز ما الهام گرفتن از بصیرت و ایثار شهدا و ایستادگی در برابر توطئه‌های رسانه‌ای و نظامی دشمن است.