به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایکوپرس، در جریان بازدید فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد کشور از خطوط تولید ایران‌خودرو، عادل پیرمحمدی آخرین وضعیت کیفیت محصولات، برنامه‌های توسعه‌ای و الزامات استاندارد محصولات ایران‌خودرو را تشریح کرد.

وی عنوان کرد: ارتقای کیفیت در زنجیره تأمین و تولید و نظارت‌های کیفی فرایندی سبب شده تا بتوانیم گارانتی محصولات جدید را افزایش دهیم؛ جزئیات افزایش گارانتی برای مشتریان خودروهای جدید ایران‌خودرو به‌زودی به اطلاع عموم خواهد رسید.

پیرمحمدی با اشاره به تغییر رویکردهای نظارتی گفت: ایران‌خودرو ۵۷۰ شرکت قطعه‌ساز طرف قرارداد دارد که در گذشته قطعات آن‌ها به‌صورت موردی بازرسی می‌شد، اما امروز به سمت بازرسی فرایندی حرکت کرده‌ایم؛ نظارت‌های کیفی از زنجیره تأمین آغاز شده چرا که کنترل فرایند، نتایج بهتری در کیفیت محصول نهایی به همراه دارد.

مدیرعامل ایران خودرو همچنین با تاکید بر ضرورت اصلاح مصرف سوخت در کشور اظهار کرد: بیش از ۱۵ سال است که در موتورهای احتراقی دنیا امکان کاهش چشم‌گیر مصرف سوخت وجود ندارد و کشورها به سمت فن‌آوری‌های نوین مانند هیبرید حرکت کرده‌اند. در ایران نیز به دلیل محدودیت زیرساخت‌ها، فعلاً خودروهای برقی آینده‌ای روشن ندارند، اما برنامه ما این است که به سمت تولید خودروهای هیبریدی برای تمام محصولات برویم.

پیرمحمدی افزود: در حال حاضر سالانه بیش از ۳.۵ میلیارد دلار واردات بنزین داریم که این رقم می‌تواند برای نوسازی ناوگان و توسعه فن‌آوری مصرف شود. در صورت بی‌توجهی، طی پنج تا شش سال آینده واردات بنزین به ۱۲ میلیارد دلار خواهد رسید.

مدیرعامل ایران‌خودرو به پروژه‌های جاری این شرکت اشاره کرد و گفت: در شهر صنعتی کاسپین و با همکاری گروه خودروسازی بهمن، ظرفیت تولید روزانه هزار دستگاه موتور TU۵P فراهم شده است. همچنین موتورهای نسل جدید TU۵P و EF۷P با مصرف کم‌تر و راندمان بالاتر در حال تولید هستند.

رئیس سازمان استاندارد: به دنبال تسهیل تولید و تضمین کیفیت هستیم

رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در این بازدید با بیان این‌که رویکرد اصلی سازمان، تسهیل تولید همراه با تضمین کیفیت است، اظهار کرد: تولیدکنندگان مسؤول کیفیت کالا و پاسخ‌گو در برابر مردم هستند. انتظار می‌رود محصولی تولید شود که تولیدکننده بتواند کیفیت آن را تضمین کند؛ هرچند در رویکرد کلی استاندارد به سمت خوداظهاری حرکت خواهیم کرد، اما این موضوع نیازمند اثبات موارد کیفی از سوی خودروسازان است.

فرزانه انصاری افزود: استانداردهای ۸۵ گانه در حال حاضر در محصولات رعایت شده، اما در مسیر ارتقا به ۱۲۲ استاندارد قرار داریم. در این زمینه تلاش می‌کنیم صنعت دچار شوک نشود و با همکاری خودروسازان، مرحله به مرحله پیش برویم.

ضرورت حمایت از تولید خودروهای هیبریدی

در این نشست، دیگر مدیران ایران‌خودرو نیز بر ضرورت کاهش هزینه‌های بازرسی، بازنگری در برخی رویه‌های بوروکراتیک و حمایت ملی از تولید خودروهای هیبریدی تاکید کردند.

حسن قره‌ای، قائم‌مقام مدیرعامل در استراتژی و توسعه محصول گفت: خودروی هیبریدی در مقایسه با بنزینی به‌طور متوسط ۳۰۰۰ دلار گران‌تر است و تولید آن نیازمند حمایت‌های ملی است. این در حالی است که گیربکس‌های DHT در محصولات آینده ایران‌خودرو نقش مهمی در کاهش مصرف سوخت خواهند داشت.

در ادامه رئیس سازمان ملی استاندارد از سالن‌های پرس، بدنه‌سازی، مونتاژ، رنگ و مرکز تحقیقات، طراحی و تکوین محصول ایران‌خودرو بازدید کرد.

بازدید رئیس سازمان ملی استاندارد از ایران‌خودرو با تاکید دو طرف بر همکاری مشترک برای ارتقای کیفیت، کاهش هزینه‌ها و حرکت به سمت تولید خودروهای دوست‌دار محیط‌زیست به اتمام رسید.

