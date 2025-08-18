مقررات جدید واردات خودرو ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل دفتر واردات گمرک ایران مصوبات جلسه گمرک، سازمان توسعه تجارت و دفاتر مقررات صادرات و واردات و همچنین صنایع خودروی وزارت صمت در خصوص واردات خودرو از محل بند «ر» تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ١٤٠٤ کل کشور (موضوع واردات خودروی سواری) را برای اجرا به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد.

بر اساس مصوبه جلسه مذکور:

- اشخاص مشمول این مصوبه شامل اشخاص حقوقی، اشخاص حقیقی (ایرانیان ساکن خارج از کشور دارای کارت اقامت) و اشخاص حقیقی و حقوقی سرمایه‌گذار خارجی در ایران است

- در فرآیند ثبت سفارش خودروهای این مصوبه نیازی به تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست نیست ولی مجوز سازمان ملی استاندارد در موقع ثبت سفارش الزامی است؛ این در حالی است که تأییدیه هر دو سازمان مذکور در فرآیند ترخیص الزامی است

- سقف ارزشی ثبت سفارش هر دستگاه خودرو (صرفاً خودروهای نو) از رویه سرمایه‌گذار خارجی از محل این مصوبه ۳۰ هزار دلار ا ست

- همه مشمولان این مصوبه برای ثبت سفارش الزاماً باید دارای کارت بازرگانی باشند

- در سال ۱۴۰۴ پس از اعمال سازوکار این مصوبه در سامانه، واردات خودروی سواری علاوه بر رویه خودروی جانبازی از محل این مصوبه خواهد بود. برای ثبت‌سفارش‌های بدون تخصیص ارز، ویرایش پرونده جهت استفاده از محل این مصوبه الزامی است اما برای ثبت‌سفارش‌های دارای تخصیص ارز امکان ادامه فرآیند با رویه‌های قبلی یا رویه این مصوبه امکان‌پذیر است.

- سقف سال ساخت خودروی موضوع این مصوبه حداکثر ۵ سال است

- امکان افتتاح ثبت‌سفارش از محل این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۴ است

- ثبت سفارش خودروی سواری نو و کارکرده از محل این مصوبه امکان‌پذیر است

