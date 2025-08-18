افتتاح ۹۳ پروژه عمرانی و خدماتی همزمان با هفته دولت در فومن

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل قاسمی عصر دوشنبه در جلسه هماهنگی برنامه‌های هفته دولت شهرستان فومن با بیان اینکه هفته دولت فرصت مناسبی برای تجلیل از خدمات دولت و ارائه دستاوردهای آن به مردم است، اظهار کرد: در این ایام ۹۳ پروژه عمرانی در بخش‌های مختلف شهرستان به بهره‌برداری می‌رسد که با اجرای آن‌ها، زمینه اشتغال برای ۹۸۷ نفر به صورت موقت و دائم فراهم خواهد شد.

وی افزود: علاوه بر پروژه‌های عمرانی، ۴۸۰ طرح اشتغال‌زایی با تسهیلات کم‌بهره و اعتباری بالغ بر ۶۳ میلیارد تومان در سطح شهرستان اجرا خواهد شد که نقش مهمی در تقویت اشتغال پایدار و رونق اقتصادی منطقه دارد.

فرماندار فومن تصریح کرد: برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف از اولویت‌های اصلی برای برگزاری موفق برنامه‌های هفته دولت در شهرستان است تا خدمات و دستاوردهای دولت به بهترین شکل به مردم معرفی شود.

قاسمی همچنین بر اهمیت اطلاع‌رسانی مناسب و مشارکت همه اقشار جامعه در برنامه‌های هفته دولت تاکید کرد و گفت: با همت مسئولان و همکاری مردم، این ایام به فرصتی برای توسعه و پیشرفت شهرستان تبدیل خواهد شد.