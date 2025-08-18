به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی فلاحتی عصر دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیم‌های فوتبال ملوان بندرانزلی و سپاهان اصفهان با اشاره به فقدان «جواد گروهی» یکی از چهره‌های شاخص فوتبال انزلی اظهار کرد: ابتدا باید تسلیت خود را به جامعه فوتبال انزلی به دلیل از دست دادن عزیزی که همچون پدری فوتبالی همیشه همراه ما بودند، اعلام کنم مخصوصاً مرحوم چالش که در سخت‌ترین شرایط کنار تیم بود این فقدان برای ما بسیار سنگین است، اما امیدواریم این چالش به انگیزه‌ای برای ادامه راه تبدیل شود.

فلاحتی درباره دیدار فردا افزود: خوشبختانه در هفته نخست میزبانی بازی را در زمین خودمان و با حضور تماشاگران پرشور خواهیم داشت که می‌تواند اتفاق خوبی برای تیم باشد هدف ما این است که با کسب نتیجه مطلوب، فصل را پرقدرت آغاز کنیم.

وی درباره تغییرات تیم گفت: ملوان نسبت به سال گذشته تغییرات زیادی داشته است؛ برخی بازیکنان جدا شده‌اند و نفرات جدیدی به جمع ما اضافه شده‌اند که نیاز به زمان دارند تا به شرایط ایده‌آل برسند امیدوارم با حمایت هواداران، تیم هر چه سریع‌تر به هماهنگی لازم دست پیدا کند.

دستیار سرمربی ملوان در پاسخ به سوالی درباره بازیکنان محروم یا مصدوم بیان کرد: متأسفانه سجاد آشوری و ابوذر صفرزاده در بازی فردا غایب خواهند بود.

وی در ادامه در خصوص نقل و انتقالات اظهار داشت: در این زمینه مذاکراتی داریم و احتمالاً یک یا دو بازیکن جدید به تیم اضافه خواهند شد.

فلاحتی در پایان با اشاره به حمایت هواداران تصریح کرد: هواداران ملوان همیشه با شور و اشتیاق خود زبانزد فوتبال ایران هستند انتظار داریم فردا نیز مانند گذشته پرشور به ورزشگاه بیایند و تیم را حمایت کنند تا بتوانیم نتیجه لازم را کسب کنیم.

گفتنی است؛ «مازیار زارع» سرمربی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی به دلیل محرومیت در نشست خبری پیش از دیدار برابر سپاهان اصفهان حضور نداشت.