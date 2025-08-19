مصاف قوهای سپید انزلی با طلایی‌ پوشان اصفهان در لیگ بیست و پنجم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - رضا اکبری: رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران که هر ساله تحت عنوان جام خلیج فارس در کشور برگزار می‌شود از روز دوشنبه آغاز شد و در روز دوم از هفته اول این رقابت‌ها امروز سه شنبه دو تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و ملوان بندرانزلی در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران انزلی به مصاف هم می‌روند.

تیم فوتبال ملوان بندرانزلی که به قوهای سپید معروف است در حالی به مصاف سپاهان می‌رود که مازیار زارع سرمربی خود را به دلیل محرومیت در روی نیمکت ندارد و در فصل نقل و انتقالات توانست بازیکنانی همچون امیر سواعد (استقلال خوزستان)، سجاد عاشوری (تراکتور سازی تبریز)، سید علی یحیی زاده (چادرملو اردکان یزد)، سینا خادم (خیبر خرم آباد)، عباس حبیبی (سپاهان)، فرزاد طبیب پور (استقلال تهران)، قائم اسلامی خواه (گل گهر سیرجان)، محمد پاپی (چادر ملو اردکان یزد)، محمد علی نژاد (مس رفسنجان) و مهیار زحمتکش از تیم فوتبال مس رفسنجان را به خدمت بگیرد.

از سوی دیگر تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان نیز بازیکنانی همچون آرش رضا وند و سید حسین حسینی (استقلال تهران)، محمد مهدی لطفی و عارف حاجی عیدی (آلومینیوم اراک)، علی اصغر اعرابی و محمد عسگری (فولاد خوزستان)، احسان حاج صفی (آآک آتن یونان)، امید نورافکن (ملوان بندرانزلی)، انزو کریولی (سروت ژنو کشور سوئیس)، ایوان سانچز (وایادولید اسپانیا)، ریکاردو آلوز (تراکتور سازی تبریز) و محمد رضا اخباری از تیم تراکتور سازی تبریز را در اختیار بگیرند.

قوهای سپید انزلی در پنج بازی گذشته انجام شده بین دو تیم توانستند یکی از نتایج بازی‌ها را با پیروزی به نفع خود به پایان برسانند و زرد طلایی‌های اصفهان نیز دو بار توانستند با پیروزی از سد ملوانان بگذرند و دو نتیجه دیگر بازی نیز با تساوی بین دو تیم منجر به تقسیم امتیازات بین سپاهان و ملوان شد.

