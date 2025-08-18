  1. استانها
مراسم پایان خدمات‌رسانی اربعین در شلمچه برگزار شد

شلمچه - مراسم پایان خدمات‌رسانی اربعین حسینی در گذرگاه مرزی شلمچه برگزار شد و در این مراسم از تلاش‌های شبانه‌روزی فعالان موکب‌ها و خادمان زائران حسینی تقدیر به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، دوشنبه شب گذرگاه مرزی شلمچه میزبان مراسم اختتامیه خدمات‌رسانی اربعین حسینی بود. این مراسم با حضور سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد، نماینده ولی‌فقیه در استان، مصطفی مطورزاده، نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان محلی برگزار شد.

در این مراسم از زحمات بی‌وقفه فعالان موکب‌های خدمات‌رسانی که در روزهای اربعین با میزبانی شایسته از زائران حسینی، جلوه‌ای از مهمان‌نوازی و خدمت‌رسانی را به نمایش گذاشتند، تقدیر شد. موکب‌داران و خادمان با ارائه خدمات شبانه‌روزی، نقش مهمی در تسهیل سفر زائران به عتبات عالیات ایفا کردند.

استان خوزستان که به دلیل وجود موکب‌های متعدد و خدمات گسترده به زائران، به «پایتخت موکب‌ها» شهرت یافته، بار دیگر در ایام اربعین حسینی میزبان خیل عظیمی از زائران بود. این مراسم با سخنرانی مقامات و تجلیل از فعالان به پایان رسید و بر تداوم این سنت ارزشمند در سال‌های آتی تأکید شد.

