اصغر اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام ۵۲۵ سفر در اربعین امسال از طریق ناوگان جاده‌ای استان زنجان خبر داد و گفت: زائرین از دو مرز مهران و خسروی به کربلا اعزام شدند.

وی ابراز کرد: در این راستا ۴۸۹ سفر از طریق مرز مهران و ۳۶ سفر از طریق مرز خسروی صورت گرفت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان، گفت: در مجموع ۱۳ هزار و ۸۰۱ نفر از زائران حسینی از طریق ناوگان جاده‌ای استان زنجان جابه‌جا شدند.

اسماعیلی تاکید کرد ۱۲ مجتمع بین‌راهی در مسیرهای منتهی به مرزهای اربعین فعال بودند و موکب‌های مستقر در این مکان‌ها خدمات پذیرایی و استراحت به زائران ارائه می‌دادند.

وی گفت: استان زنجان حدود ۱۲۰ دستگاه ناوگان اتوبوسی دارد که از این تعداد، ۱۰۰ دستگاه به صورت ویژه برای ایام اربعین در نظر گرفته شده بود و این ناوگان در پایانه‌های مسافربری شهرستان‌ها و پایانه‌های مرزی مهران و خسروی به‌کارگیری شد.