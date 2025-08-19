  1. استانها
  2. زنجان
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۱۷

انجام ۵۲۵ سفر در اربعین امسال از طریق ناوگان جاده ای استان زنجان

انجام ۵۲۵ سفر در اربعین امسال از طریق ناوگان جاده ای استان زنجان

زنجان- مدیرکل راهداری استان زنجان از انجام ۵۲۵ سفر در اربعین امسال از طریق ناوگان جاده ای استان خبر داد.  

اصغر اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام ۵۲۵ سفر در اربعین امسال از طریق ناوگان جاده‌ای استان زنجان خبر داد و گفت: زائرین از دو مرز مهران و خسروی به کربلا اعزام شدند.

وی ابراز کرد: در این راستا ۴۸۹ سفر از طریق مرز مهران و ۳۶ سفر از طریق مرز خسروی صورت گرفت.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان زنجان، گفت: در مجموع ۱۳ هزار و ۸۰۱ نفر از زائران حسینی از طریق ناوگان جاده‌ای استان زنجان جابه‌جا شدند.

اسماعیلی تاکید کرد ۱۲ مجتمع بین‌راهی در مسیرهای منتهی به مرزهای اربعین فعال بودند و موکب‌های مستقر در این مکان‌ها خدمات پذیرایی و استراحت به زائران ارائه می‌دادند.

وی گفت: استان زنجان حدود ۱۲۰ دستگاه ناوگان اتوبوسی دارد که از این تعداد، ۱۰۰ دستگاه به صورت ویژه برای ایام اربعین در نظر گرفته شده بود و این ناوگان در پایانه‌های مسافربری شهرستان‌ها و پایانه‌های مرزی مهران و خسروی به‌کارگیری شد.

کد خبر 6564643

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها