انجام ۵۲۵ سفر در اربعین امسال از طریق ناوگان جاده ای استان زنجان

اصغر اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام ۵۲۵ سفر در اربعین امسال از طریق ناوگان جادهای استان زنجان خبر داد و گفت: زائرین از دو مرز مهران و خسروی به کربلا اعزام شدند.
وی ابراز کرد: در این راستا ۴۸۹ سفر از طریق مرز مهران و ۳۶ سفر از طریق مرز خسروی صورت گرفت.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان زنجان، گفت: در مجموع ۱۳ هزار و ۸۰۱ نفر از زائران حسینی از طریق ناوگان جادهای استان زنجان جابهجا شدند.
اسماعیلی تاکید کرد ۱۲ مجتمع بینراهی در مسیرهای منتهی به مرزهای اربعین فعال بودند و موکبهای مستقر در این مکانها خدمات پذیرایی و استراحت به زائران ارائه میدادند.
وی گفت: استان زنجان حدود ۱۲۰ دستگاه ناوگان اتوبوسی دارد که از این تعداد، ۱۰۰ دستگاه به صورت ویژه برای ایام اربعین در نظر گرفته شده بود و این ناوگان در پایانههای مسافربری شهرستانها و پایانههای مرزی مهران و خسروی بهکارگیری شد.
نظر شما