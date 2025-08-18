حرکت اربعین فراتر از هر معادله مادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز دوشنبه در آئین اختتامیه خدمترسانی به زائرین اربعین در مرز شلمچه گفت: اگر عشق به امام حسین (ع) نبود، چنین کششی برای شکلگیری این حماسه ایجاد نمیشد.
استاندار خوزستان افزود: حضور گسترده دستگاهها، نهادها و مواکب در خدمترسانی به زائران، جلوهای از آن جاذبه آسمانی است.
وی تصریح کرد: فرمانداران شهرستانهای خرمشهر، آبادان، اهواز و دیگر شهرهای استان با برنامهریزی منسجم و همراهی میدانی، زمینه تسهیل خدماترسانی به زائران را فراهم کردند و این همکاری ارزشمند جای قدردانی ویژه دارد.
موالیزاده خاطرنشان کرد: نیروهای نظامی، انتظامی، سپاه، ارتش، بسیج، هلالاحمر، سربازان گمنام امام زمان، راهداری، اورژانس و راهآهن با همه توان در خدمت زائران اربعین بودند و تلاش شبانهروزی آنان موجب شد جابجایی و ایاب و ذهاب زائران به بهترین شکل مدیریت شود.
وی اضافه کرد: از همراهی و همیاری مردم ولایتمدار و شهیدپرور آبادان، خرمشهر، دشت آزادگان، هویزه و سایر شهرهای استان نیز صمیمانه سپاسگزارم؛ چرا که حضور آنان پشتوانهای ارزشمند برای خدمترسانی در این حرکت معنوی بود.
استاندار خوزستان بیان کرد: شرکتها و صنایع استان نیز با ایفای مسئولیتهای اجتماعی خود در کنار سایر بخشها قرار گرفتند و امسال با برنامهریزی دقیقتر، خدماترسانی منظمتر و هماهنگتری نسبت به سال گذشته انجام شد.
وی افزود: اربعین امروز به یک پدیده آشکار و الهامبخش تبدیل شده و مانند دوی امدادی، مسئولیتها از نسلی به نسل دیگر منتقل میشود. استمرار این خدمترسانیها تنها با ایمان و باور قلبی به ارزشهای عاشورا امکانپذیر است و ما باید شاکر درگاه الهی باشیم که توفیق خدمت در این مسیر نصیبمان شده است.
موالیزاده با تأکید بر اینکه جوهره اصلی حرکت اربعین در وجه فرهنگی و معرفتی آن نهفته است؛ گفت: کار فرهنگی و اعتقادی پشتوانه اصلی همه خدمات دیگر است و همین ویژگی باعث ماندگاری و عظمت این رویداد جهانی شده است.
استاندار خوزستان در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: ما پیمان میبندیم که در مسیر دفاع از ولایت، تمامیت ارضی کشور و آرمانهای شهدا ثابتقدم بمانیم و از خداوند مسئلت داریم که به ملت ایران در مقابله با دشمنان بهویژه رژیم صهیونیستی عزت و پیروزی عنایت کند.
وی افزود: خدمت به زائران اربعین یک افتخار بزرگ برای خوزستان است و با همت همه دستگاهها و مردم ولایتمدار استان این مسیر همچنان پرشور ادامه خواهد داشت.
