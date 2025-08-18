لزوم تسریع در ساماندهی کالاهای رسوبی و خطرناک بنادر و گمرکات

به گزارش خبرنگار مهر، در سومین جلسه تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و خطرناک در بنادر و گمرکات خوزستان که عصر امروز دوشنبه برگزار شد، امیر خلفیان، دادستان مرکز استان، ضمن بررسی چالشهای موجود بر ضرورت اقدام عاجل دستگاههای مسئول برای ساماندهی این کالاها تأکید کرد.
این جلسه با حضور حمید ناصری، معاون دادستان مرکز استان، جعفریاصل، دادستان بندر امام خمینی (ره)، و جمعی از مدیران و کارشناسان دستگاههای متولی تشکیل شد.
خلفیان با اشاره به پیشرفتهای نسبی در ساماندهی بنادر و گمرکات، اظهار کرد: با وجود اقدامات انجامشده، هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به شرایط مطلوب داریم. دستگاههای مسئول باید با حساسیت و دقت بیشتری عمل کنند.
وی همچنین بر ظرفیت بالای دادستانی مرکز استان و شهرستانها برای حل مشکلات تأکید کرد و افزود: با همافزایی و صدور دستورات قضائی، بسیاری از موانع رفع شده و آمادگی داریم تا با تعامل، مشکلات باقیمانده را بهسرعت برطرف کنیم.
دادستان خوزستان نصب تجهیزات پیشرفته بازرسی و کنترل کالا با بهرهگیری از توان شرکتهای دانشبنیان را ضروری دانست و خواستار کوتاه شدن فرآیند خروج کالاهای اساسی و خطرناک و تعیین تکلیف یا انهدام کالاهای تاریخمصرفگذشته شد.
در ادامه، حمید ناصری، معاون دادستان مرکز استان با اشاره به نقش استراتژیک بنادر و گمرکات در اقتصاد ملی، ساماندهی کالاهای رسوبی و خطرناک را یک ضرورت فوری خواند و بر لزوم همکاری و هماهنگی همه دستگاههای متولی تأکید کرد. این جلسه با ارائه گزارشهای کارشناسی و تعیین راهکارهای عملی برای تسریع در رفع مشکلات به پایان رسید.
