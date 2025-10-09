دادستان خوزستان خواستار تعیین تکلیف فوری کالاهای رسوبی دربندر سجافی شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان پیش از ظهر امروز پنجشنبه با حضور در بندر سجافی هندیجان از نزدیک روند نگهداری و ترخیص کالاها را بررسی کرد و بر تسریع در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و رفع مشکلات شناورهای متوقفشده تأکید کرد.
در این بازدید که با همراهی حمید ناصری، معاون دادستان مرکز استان و احمدی، دادستان عمومی و انقلاب هندیجان انجام شد، چالشهای اجرایی بندر، موانع ترخیص کالا و وضعیت شناورهای توقیفی مورد ارزیابی قرار گرفت.
خلفیان با اشاره به اهمیت بنادر در چرخه اقتصادی استان گفت: رسوب طولانیمدت کالاها نهتنها به صاحبان آنها خسارت وارد میکند، بلکه بهرهوری بنادر را کاهش داده و موجب اختلال در فرآیندهای اجرایی میشود.
وی، بندر سجافی را «شریان حیاتی حملونقل و ترخیص کالا» خواند و هشدار داد: هرگونه تأخیر و اهمال در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی، آسیب جدی به اقتصاد منطقه وارد خواهد کرد. باید با همافزایی دستگاههای مرتبط، این گرهها را باز کرد.
دادستان مرکز استان همچنین در گفتگو با اصحاب لنجها و شناورهای توقیفی، بر ضرورت رفع فوری مشکلات آنها تأکید کرد و از مدیران بندر خواست تا تعامل با دستگاه قضایی را در اولویت قرار دهند. وی تصریح کرد: نتایج این بازدید در جلسات آتی استان بهطور دقیق پیگیری خواهد شد.
در ادامه این بازدید، حمید ناصری، معاون دادستان مرکز خوزستان، نیز با لحنی قاطع گفت: با هرگونه کوتاهی یا تخلف در فرآیند نگهداری و ترخیص کالاها برخورد قانونی خواهد شد. مجموعه قضایی استان در کنار مسئولان اجرایی است تا با همکاری بیندستگاهی، موانع تجارت منطقه را برطرف کند.
در پایان، مدیر بندر و دریانوردی سجافی گزارشی جامع از وضعیت کالاهای مانده، چالشهای نگهداری و روند ترخیص ارائه داد.
