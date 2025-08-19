  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۰:۳۸

همایش گرامیداشت تشکل‌های شاهد و ایثارگر آغاز شد

همایش گرامیداشت تشکل‌های شاهد و ایثارگر آغاز شد

همایش گرامیداشت تشکل‌های شاهد و ایثارگر در هفته مشارکت های اجتماعی صبح امروز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش گرامیداشت تشکل‌های شاهد و ایثارگر در هفته مشارکت‌های اجتماعی، صبح امروز با حضور سعید اوحدی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در هتل هویزه تهران برگزار شد.

این خبر در حال تکمیل است…

کد خبر 6564613

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها