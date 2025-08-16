تشکیل مجمع خیرین، گامی نو در حمایت از فرهنگ ایثار و شهادت در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم بیانی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۱۱۰۰ شهید استان فارس و تأکید بر اهمیت وحدت و انسجام ملی، از تشکیل مجمع خیرین ایثار و شهادت در این استان خبر داد و گفت: این مجمع با هدف جلب مشارکتهای مردمی و ساماندهی کمکها در زمینههای مختلف از جمله حمایت از خانوادههای شهدا، ساماندهی قبور مطهر شهدا، چاپ و نشر کتب مربوط به شهیدان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت راهاندازی خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه فارس پیشگام در این حرکت است و به زودی شاهد تشکیل این مجمع در سایر استانها نیز خواهیم بود، ادامه داد: مردم با کمک به این مجمع و نظارت بر آن، میتوانند در این امر مهم سهیم باشند. انشاءالله با کمک مردم، قدمهای مثبتی در راستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برداریم.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی در خصوص تشکیل این مجمع، از رسانهها خواست تا با پوشش گسترده این خبر، زمینه را برای مشارکت حداکثری مردم فراهم کنند.
بیانی همچنین به نقش مهم رسانهها در حفظ روحیه عمومی و مقابله با جنگ روایتها که توسط دشمنان به راه انداخته شده است، اشاره کرد و گفت: در شرایط فعلی که دشمن در جنگ روایتها تلاش میکند پیروز شود، رسانهها وظیفه دارند با اطلاعرسانی صحیح و حفظ آگاهی بخشی، حس اتحاد و شجاعت را در میان مردم تقویت کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به بررسی وضعیت اسرا در جنگ ۹ ساله اشاره کرد و ادامه داد: ۳۸ هزار نفر از رزمندگان ایرانی اسیر شدند و در مقابل ۵۸ هزار نفر از دشمن به اسارت درآمدند. آزادگان ما تا آخرین لحظه به دفاع از خاک و ناموس کشور ایستادگی کردند. فشارهایی که به عزیزان اسیر تحمیل میشود، اما آنها تحت شکنجه تاب آوردند و باید قدر این مجاهدتها را بدانیم.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس از برنامههای این بنیاد برای تجلیل از آزادگان سرافراز خبر داد و گفت: در هفته جاری، در همایشی به مناسبت بازگشت اسرا به کشور برنامههایی به صورت متنوع در شیراز برگزار خواهد شد.
بیانی همچنین در خصوص اقدامات اخیر مانند ساخت ساختمان توانبخشی سلمان و پیشرفتهای بیمارستان جنت افزود: با پیگیریهای انجام شده ساختمان توانبخشی سلمان به بهرهبرداری رسید و امروز در حال ارائه خدمت است.
وی ادامه داد: ۷۰ درصد از ساختمان الحاقی بیمارستان جنت در باغ جنت تکمیل شده و با تأمین اعتبارات ۳۰ درصد مابقی در چند ماه آینده به اتمام خواهد رسید.
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان فارس در خصوص ساخت بیمارستان امام حسین (ع) تصریح کرد: برای ساخت این بیمارستان با دو چالش بزرگ مواجه هستیم، نخست تأمین اعتبارات لازم و نکته دوم همکاری ناکافی شهرداری شیراز و محدودیت شهرداری در تأمین زمین باعث شده است ساخت این بیمارستان متوقف بماند. لذا نیازمند حمایت بیشتر از سوی شهرداری شیراز و مسئولان دیگر برای تسریع در پروژههای درمانی هستیم.
