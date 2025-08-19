  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۱۸

ضرورت جمع‌آوری گازهای فلر؛ اقدامی کلیدی در افزایش بهره‌وری

مدیر مهندسی و ساختمان شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بر ضرورت جمع‌آوری گازهای فلر در کشور تاکید کرد و آن را اقدامی مهم برای افزایش بهره‌وری از منابع هیدروکربوری دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر مالک قنواتنی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد اظهار داشت: اقدامات انجام‌شده در این زمینه در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، حفاظت از محیط زیست و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم است.

قنواتی افزود: احداث پالایشگاه NGL 3100، یکی از طرح‌های سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی در حوزه بالادستی، با هدف جمع‌آوری و بهره‌برداری از گازهای مشعل هشت میدان نفتی شامل دهلران، دانان، آذر، چشمه خوش، پایدار غرب و شرق، دالپری و آبان انجام شده است. وی توضیح داد که محصول اصلی این پالایشگاه، اتان و ال‌پی‌جی است که می‌تواند روزانه ۴۰ هزار بشکه خوراک پتروشیمی دهلران را تأمین کند و همچنین ۸۵۰ بشکه میعانات گازی و گوگرد نیز استحصال می‌شود.

وی در ادامه گفت: گاز متان پس از شیرین‌سازی و حذف ناخالصی‌ها به شبکه سراسری گاز تزریق می‌شود و در کنار آن یک واحد نیروگاهی با ظرفیت بیش از ۱۰۰ مگاوات احداث شده تا در صورت عدم استفاده پتروشیمی از محصولات، این گاز به انرژی الکتریکی تبدیل شود.

محمدحسین سیف اللهی مقدم

