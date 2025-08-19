به گزارش خبرگزاری مهر مالک قنواتنی در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد اظهار داشت: اقدامات انجامشده در این زمینه در راستای تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی، حفاظت از محیط زیست و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق محروم است.
قنواتی افزود: احداث پالایشگاه NGL 3100، یکی از طرحهای سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی در حوزه بالادستی، با هدف جمعآوری و بهرهبرداری از گازهای مشعل هشت میدان نفتی شامل دهلران، دانان، آذر، چشمه خوش، پایدار غرب و شرق، دالپری و آبان انجام شده است. وی توضیح داد که محصول اصلی این پالایشگاه، اتان و الپیجی است که میتواند روزانه ۴۰ هزار بشکه خوراک پتروشیمی دهلران را تأمین کند و همچنین ۸۵۰ بشکه میعانات گازی و گوگرد نیز استحصال میشود.
وی در ادامه گفت: گاز متان پس از شیرینسازی و حذف ناخالصیها به شبکه سراسری گاز تزریق میشود و در کنار آن یک واحد نیروگاهی با ظرفیت بیش از ۱۰۰ مگاوات احداث شده تا در صورت عدم استفاده پتروشیمی از محصولات، این گاز به انرژی الکتریکی تبدیل شود.
