راهکارهای جدید سلامت پوست و مو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری-تحلیلی رادیو گفت‌وگو، امیرعباس حاجیان، متخصص جراحی و پژوهشگر برتر علوم پزشکی و جراحی، با اشاره به نقش عوامل ژنتیکی و محیطی در سلامت پوست و مو، بر ضرورت نگاه جامع و مرحله‌ای به درمان و پیشگیری تاکید کرد.

حاجیان ضمن اشاره به این‌که پیری پوست و ریزش مو تا حد زیادی به سن و ساختار ژنتیکی بستگی دارد، افزود که نقش فاکتورهای قابل‌تغییر مانند محیط زیست، لایف‌استایل، تغذیه و ورزش در حفظ سلامت پوست و مو قابل‌توجه است.

وی توضیح داد که قرار گرفتن طولانی‌مدت در معرض نور مستقیم خورشید، به‌ویژه در مناطق گرمسیر، می‌تواند فرایند پیری پوست را تسریع کند و افزود که تغییر شرایط محیطی مانند جابجایی از مناطق جنوبی به مناطق سردسیر می‌تواند به بهبود وضع پوست و مو کمک کند. همچنین حاجیان تغذیه مناسب و ورزش منظم، حتی با شدت متوسط و پیوسته، را از عوامل مهم در پیشگیری و بهبود وضعیت پوستی دانست.

حاجیان به پیشرفت‌های اخیر در حوزه درمان‌های غیر جراحی اشاره کرد و گفت: «طی دو دهه اخیر پیشرفت‌های چشمگیر در ابزارها و داروهای موضعی رخ داده است.»

وی به فناوری‌هایی اشاره کرد که امکان نفوذ عمیق‌تر رطوبت و مواد مفید به لایه‌های زیرین پوست را فراهم می‌کنند و همچنین درباره روش‌های مزوتراپی و داروهای مشتق از گیاهان صحبت کرد که بسته به نیاز فرد برای مشکلاتی مانند تیرگی، لک، خشکی یا چین‌وچروک به‌کار گرفته می‌شوند.

این پژوهشگر برتر علوم پزشکی، ضمن تاکید بر کم‌عارضه بودن بسیاری از روش‌های نوین، هشدار داد که تکنیک اجرا و انتخاب درمانگر مجرب از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا نحوه اجرا می‌تواند تفاوت مهمی در نتیجه و احتمال عوارض ایجاد کند.

وی به روش‌هایی مانند امواج فراصوت و تزریق گازهای خالص‌شده برای هدف‌گیری نواحی خاص پوست به‌عنوان نمونه‌هایی از فناوری‌های جدید اشاره کرد که در سه تا پنج سال اخیر مورد تأیید و استفاده قرار گرفته‌اند.

حاجیان در ادامه تاکید کرد که جراحی باید به‌عنوان گزینه‌ای که در صورت ناکامی روش‌های کمتر تهاجمی اتخاذ می‌شود در نظر گرفته شود و نه به‌عنوان اولین راهکار. او افزود: «پیش از هر اقدام تهاجمی، باید شرایط محیطی، اصلاح سبک زندگی و کنترل بیماری‌های زمینه‌ای مدنظر قرار گیرند تا نتیجه‌ای پایدار و با کمترین عوارض حاصل شود.»

حاجیان از عموم مردم خواست که نسبت به سلامت پوست و مو صبور باشند و برای دریافت خدمات پزشکی زیبایی با اطلاعات کامل و از متخصصان باتجربه مشورت کنند.

وی یادآور شد که پوست یک ارگان زنده است و نیازمند زمان و مراقبت مرحله‌ای برای پاسخ مناسب به درمان‌ها است.