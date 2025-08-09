امیرهوشنگ احسانی، متخصص پوست و مو در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به بیماری لکه سفید پوست یا پیسی (Vitiligo) نیز اشاره کرد و گفت: ویتیلیگو نوعی بیماری پوستی است که در آن سلولهای رنگدانهساز پوست (ملانوسیتها) از بین میروند و در نتیجه لکههای سفید و بدون رنگدانه روی پوست ظاهر میشوند و این بیماری یک اختلال رنگدانهای اکتسابی است و معمولاً از دهه دوم یا سوم زندگی آغاز میشود، اما میتواند در هر سنی بروز کند.
وی با تأکید بر اینکه ویتیلیگو ممکن است زمینه ژنتیکی و خود ایمنی داشته باشد، اظهار داشت: این بیماری درمان قطعی ندارد، اما درمانهای نسبی مثل نوردرمانی، لیزر، داروهای تعدیلکننده ایمنی و در سالهای اخیر حتی سلولدرمانی مطرح شدهاند که در مواردی میتوانند روند بیماری را کند یا بهطور موقتی متوقف کنند.
احسانی خاطرنشان کرد: درمانهای نوین از جمله پیوند سلولی و روشهای ترکیبی در برخی بیماران پاسخ مثبتی دادهاند، اما همچنان هیچ روش قطعی و دائمی برای درمان ویتیلیگو وجود ندارد و مراقبتهای پوستی، دوری از عوامل محرک و مراجعه منظم به متخصص، مهمترین گامها در کنترل بیماری هستند.
آفتاب، تشدیدکنندهی اصلی لکههای بارداری
وی به ایجاد لکههای پوستی در دوران بارداری اشاره کرد و گفت: یکی از شایعترین مشکلات پوستی در میان بانوان، بهویژه در دوران بارداری یا پس از آن، لکههایی به رنگ قهوهای یا خاکستری روی صورت است که معمولاً به نام ملاسما یا کلواسما شناخته میشود.
این متخصص پوست و مو افزود: این لکهها میتوانند در اثر ترکیبی از عوامل ژنتیکی، تغییرات هورمونی، مصرف قرصهای ضدبارداری و نیز مواجهه با نور آفتاب ایجاد شوند و معمولاً پس از بارداری یا در دوران مصرف داروهای هورمونی تشدید میشوند.
وی با بیان اینکه آفتاب از عوامل مهم تحریک و تشدید این نوع لکها است، تأکید کرد: اگر فرد مراقبت مناسبی از پوست خود در برابر نور آفتاب نداشته باشد، حتی با استفاده از دارو یا لیزر، لکهها ممکن است دوباره بازگردند و درمانها شامل کرمهای ضد لک، داروهای موضعی، لایهبردارها و در برخی موارد لیزر هستند، اما هیچکدام بدون مراقبت از آفتاب، نتیجهی پایدار نخواهند داشت.
