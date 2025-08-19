به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، قرار است گدعون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی امروز به آفریقا سفر کرده و سفارت این رژیم را در زامبیا بازگشایی کند.
بر اساس این گزارش، ساعر با رئیس جمهور زامبیا، وزیر خارجه و رئیس پارلمان این کشور دیدار خواهد کرد.
وی در آدیس آبابا با وزیر خارجه اتیوپی نیز برای چهارمین بار دیدار میکند.
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم در دهههای شصت و هفتاد در زامبیا سفارت داشت اما در راستای سیاست کاهش هیئتهای خود در آفریقا این سفارت خانه را بست.
زامبیا نیز سفارت خود را از سال ۲۰۱۵ در اراضی اشغالی افتتاح کرده است.
