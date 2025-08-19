هشدار قاهره خطاب به تل آویو در خصوص خط قرمز مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، وزیر خارجه مصر در گفتگو با شبکه سیان ان تاکید کرد که این کشور هرگز با کوچ اجباری فلسطینیها از نوار غزه موافقت نخواهد کرد.
وی در ادامه افزود: ما هرگز اجازه نخواهیم داد این اتفاق بیافتد. کوچاندن فلسطینیها از نوار غزه خط قرمز ما است.
وزیر خارجه مصر تصریح کرد: ما هرگز در چنین اقدامی مشارکت نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که اتفاق بیافتد.
وی بیان کرد: متاسفانه تل آویو به دنبال پایان دادن به جنگ غزه نیست اما این مسئله نباید بر روند مذاکرات آتش بس تاثیر بگذارد.
