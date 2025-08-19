  1. بین الملل
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۵

هشدار قاهره خطاب به تل آویو در خصوص خط قرمز مصر

وزیر خارجه مصر خطاب به رژیم صهیونیستی در خصوص خط قرمز قاهره هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، وزیر خارجه مصر در گفتگو با شبکه سی‌ان ان تاکید کرد که این کشور هرگز با کوچ اجباری فلسطینی‌ها از نوار غزه موافقت نخواهد کرد.

وی در ادامه افزود: ما هرگز اجازه نخواهیم داد این اتفاق بیافتد. کوچاندن فلسطینی‌ها از نوار غزه خط قرمز ما است.

وزیر خارجه مصر تصریح کرد: ما هرگز در چنین اقدامی مشارکت نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد که اتفاق بیافتد.

وی بیان کرد: متاسفانه تل آویو به دنبال پایان دادن به جنگ غزه نیست اما این مسئله نباید بر روند مذاکرات آتش بس تاثیر بگذارد.

