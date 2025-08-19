تل آویو موافقت حماس با پیشنهاد تبادل اسرا را دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری المیادین، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که این رژیم به صورت رسمی موافقت جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با پیش نویس طرح ارائه شده تل آویو مبنی بر تبادل اسرا با رژیم صهیونیستی را دریافت کرده است.

همچنین یک منبع ارشد فلسطینی در تشریح جزئیات توافق به شبکه المیادین گفت: حماس و گروه‌های مقاومت فلسطین با پیشنهاد میانجگران مصری و قطری موافقت کرده‌اند. این منبع گفت: پیشنهاد شامل عقب‌نشینی ۱۰۰۰ متری از مناطق شمالی و شرقی نوار غزه، به استثنای شجاعیه و بیت لاهیا است.

منبع مذکور افزود: همچنین ۱۰ اسیر زنده اسرائیلی در ازای ۱۴۰ اسیر فلسطینی با محکومیت ابد و ۶۰ اسیر با دوره محکومیت بیش از ۱۵ سال آزاد می‌شوند.

این منبع بیان کرد: طبق این پیشنهاد نقشه‌های باز استقرار در شمال و شرق اصلاح می‌شود. کمک‌های خیلی فوری از زمان اجرایی شدن آتش بس به مقادیر زیاد و به شکل هماهنگ شده طبق توافق نوزده ژانویه ۲۰۲۵ وارد غزه می‌شود.

منبع مذکور اعلام کرد: این کمک‌ها شامل سوخت، آب، برق، بازسازی بیمارستان، نانوایی و تجهیزات آواربرداری است. سازمان ملل و آژانس‌های وابسته به آن و نیز هلال احمر و مؤسسات فعال بین‌المللی در غزه اقدام به دریافت و توزیع کمک‌ها می‌کنند.

این منبع بیان کرد: طبق این پیشنهاد گذرگاه رفح از هر دو سمت گشوده می‌شود. در ازای هر جسد اسرائیلی ۱۰ پیکر فلسطینی تحویل داده می‌شود. طبق این پیشنهاد همه کودکان و زنان اسیر آزاد می‌شوند.