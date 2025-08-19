  1. دین و اندیشه
  2. قرآن و عترت
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۲۵

جلسه ارتقا حافظان ممتاز قرآن در شورای عالی قرآن برگزار شد

جلسه ارتقا حافظان ممتاز قرآن کریم، روز دوشنبه ٢۷ مردادماه، از ساعت ١٧ تا ١٩ به صورت حضوری و مجازی به میزبانی شورای عالی قرآن برگزار شد.

در بخش اول جلسه، هریک از شرکت کنندگان، دقایقی به ارائه محفوظات خود به روش ترتیل پرداختند.

در بخش دوم، موضوع وقف و ابتدا و تجوید در تلاوت مرتل، باحضور سعید رحمانی، مدرس و داور بین المللی قرآن، در دستور کار جلسه قرار گرفت و شرکت کنندگان از مباحث تخصصی و کاربردی مطرح شده بهره مند شدند.

لازم به توضیح است؛ اعضای جوان و ممتاز جلسات ارتقا که سن شأن بین بیست تا سی سال است، پس از ثبت نام در فراخوان شورای عالی قرآن و متعاقباً ارزیابی به عمل آمده و کسب نصاب لازم، انتخاب شدند که اسامی ایشان بدین شرح است: محمدجواد دلفانی، محمدرضا زاهدی، مجتبی علیرضا لو، محمدحسین بهزادفر، امیرعلی ابوالفضلی، حسن جعفرپور، محمدرضا جعفرپور، علیرضا محمدی، احسان اسماعیلی و محمدحسن جعفرزاده از تهران، امیدرضا رحیمی از گیلان، مهدی برنده و محمدرضا داوریان از همدان، علیرضا سامری و ابراهیم ربیهاوی از خوزستان، محمدمهدی رضایی و متین حق‌شناس از اصفهان، علی غلام‌آزاد و محمدامین نجفی از زنجان، محمد لائینی از مازندران، امیرحسین عطارزاده از فارس، مهدی مهدوی از اردبیل و سجاد وفایی از قم.

