جلسه ارتقا حافظان ممتاز قرآن در شورای عالی قرآن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ارتقا حافظان ممتاز قرآن کریم، روز دوشنبه ٢۷ مردادماه، از ساعت ١٧ تا ١٩ به صورت حضوری و مجازی به میزبانی شورای عالی قرآن برگزار شد.

در بخش اول جلسه، هریک از شرکت کنندگان، دقایقی به ارائه محفوظات خود به روش ترتیل پرداختند.

در بخش دوم، موضوع وقف و ابتدا و تجوید در تلاوت مرتل، باحضور سعید رحمانی، مدرس و داور بین المللی قرآن، در دستور کار جلسه قرار گرفت و شرکت کنندگان از مباحث تخصصی و کاربردی مطرح شده بهره مند شدند.

لازم به توضیح است؛ اعضای جوان و ممتاز جلسات ارتقا که سن شأن بین بیست تا سی سال است، پس از ثبت نام در فراخوان شورای عالی قرآن و متعاقباً ارزیابی به عمل آمده و کسب نصاب لازم، انتخاب شدند که اسامی ایشان بدین شرح است: محمدجواد دلفانی، محمدرضا زاهدی، مجتبی علیرضا لو، محمدحسین بهزادفر، امیرعلی ابوالفضلی، حسن جعفرپور، محمدرضا جعفرپور، علیرضا محمدی، احسان اسماعیلی و محمدحسن جعفرزاده از تهران، امیدرضا رحیمی از گیلان، مهدی برنده و محمدرضا داوریان از همدان، علیرضا سامری و ابراهیم ربیهاوی از خوزستان، محمدمهدی رضایی و متین حق‌شناس از اصفهان، علی غلام‌آزاد و محمدامین نجفی از زنجان، محمد لائینی از مازندران، امیرحسین عطارزاده از فارس، مهدی مهدوی از اردبیل و سجاد وفایی از قم.