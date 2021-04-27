از دوره ترتیل کل قرآن با صدای قاری نوجوان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ترتیل کل قرآن کریم با صدای حافظ کل و قاری نوجوان محمدرضا جعفرپور، قبل از ظهر سه‌شنبه ۷ اردیبهشت ماه به میزبانی شورای عالی قرآن رونمایی شد.

تولید این دوره ترتیل از دی ماه سال ۱۳۹۸ در استودیو ۱۷ معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، به همت پایگاه قرآن ایران صدا و همکاری شورای عالی قرآن آغاز شد و پس از حدود یک سال در دی ماه سال ۱۳۹۹ پایان یافت.

در ابتدای مراسم رونمایی، محمدتقی میرزاجانی، معاون اجرایی شورای عالی قرآن گفت: بهانه تشکیل این برنامه دو موضوع است: یکی رونمایی از دوره ترتیل کل قرآن با اجرای محمدرضا جعفرپور و دیگری اهمیت دادن و ابراز توجه به مقوله توسعه آموزش‌های تخصصی قرائت و حفظ قرآن در بین نوجوانان به عنوان مبلغان قرآنی کارآمد که در آینده نزدیک به عنوان سفیران قرآنی جمهوری اسلامی ایران خواهند درخشید و کسب افتخار خواهند کرد.

در ادامه این مراسم، سیدعلی سرابی، قائم مقام شورای عالی قرآن، با تبریک این اتفاق خوب قرآنی و تأکید به ضرورت و تبیین رموز موفقیت آقای محمدرضا جعفرپور و خانواده وی و معرفی ایشان به نوجوانان و خانواده‌های ایرانی، گفت: اجرای یک دوره ترتیل با رعایت همه ظرفیت‌های صوتی، لحنی، تجوید و وقف و ابتدایی کار بسیار مشکلی است که وی به خوبی از پس آن برآمده است.

سرابی سرمایه‌گذاری بیش از جهت تولید ترتیل‌هایی که در عین اصالت، ذائقه مخاطبان امروزی را هم تأمین کند ضروری دانست و با بیان اینکه شورای عالی قرآن پیش از این هم با برگزاری نشست‌های تخصصی و جشنواره‌های ترتیل به این مقوله پرداخته است، آمادگی شورا را جهت ورود جدّی‌تر به این موضوع اعلام کرد و خواستار همکاری و همراهی صدا و سیما، اساتید قرآنی و کارشناسان نغمات دینی در این عرصه شد.

در بخش دیگری از این جلسه، مهدی شاملو مدیر ایران صدا، بخشی از فعالیت‌های مجموعه ایران صدا که متکفّل حوزه فضای مجازی رسانه ملی است را تبیین کرد.

وی تولید محتوای مورد نیاز و ارائه آن با قالب‌های جذاب از طریق رسانه‌های نوین را از کارکردهای اصلی ایران صدا دانست که با نوع کارکرد شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی متفاوت بوده و مورد استقبال مخاطبان است.

شاملو با اظهار خرسندی از رونمایی دوره ترتیل قرآن با صدای یک قاری نوجوان در ماه نزول قرآن، جهت توسعه این گونه تولیدات با مشارکت شورای عالی قرآن، اعلام آمادگی کرد.

در ادامه، محمدرضا جعفرپور، ضمن شکرگزاری به درگاه الهی، از زحمات پدر و مادر، اساتید، ایران صدا، شورای عالی قرآن و طرح آموزشی تربیتی اسوه که زمینه‌ساز موفقیت وی جهت ضبط این دوره ترتیل بودند قدردانی کرد.

سعید رحمانی که کارشناسی ضبط این اثر را عهده‌دار بود هم ضمن اشاره به سختی‌هایی که تولید این دوره ترتیل داشت، یکی از ویژگی‌های آن را ویژگی اجرایی و آموزشی دانست که توسط یک قاری نوجوان، با رعایت استانداردهای تجویدی، وقف و ابتدایی صوتی و لحنی به منظور الگوسازی برای سایر نوجوانان اجرا و تولید شده است.

علی قاسم‌آبادی هم در بخش دیگری از جلسه، خواستار ورود ایران صدا به حوزه تولید اشعار و مناجات فارسی شد که با اقبال مخاطبان همراه است.

در ادامه جلسه، بهروان، مسئول پایگاه قرآن ایران صدا، امید نجف‌زاده، تهیه‌کننده و صدابردار این دوره ترتیل و نجات سیفی، قائم مقام رادیو قرآن، هر یک به بیان نکاتی پرداختند و از این اتفاق مبارک قرآنی تجلیل کردند.

لازم به ذکر است در خلال این مراسم، نماهنگی از پشت صحنه ضبط ترتیل، همچنین پیام تصویری فرهاد فلاح‌پور استاد قرائت و حفظ محمدرضا جعفرپور در شهرستان رشت پخش شد و در پایان از این دوره ترتیل به صورت رسمی رونمایی شد.

علاقمندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه قرآن ایران صدا این دوره ترتیل را دریافت نمایند.