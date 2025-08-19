  1. جامعه
  2. شهری
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

اکران شهری به مناسبت سالگرد کودتای ۲۸ مرداد در تهران

همزمان با سالگرد کودتای ۲۸ مرداد، طرحی گرافیکی درباره نقش آمریکا در این رویداد تاریخی در تهران نصب و اکران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان زیباسازی شهرداری تهران؛ به مناسبت سالگرد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و دخالت آشکار آمریکا در بازگرداندن رژیم پهلوی، سازمان زیباسازی شهر تهران تصویری را در سطح شهر اکران کرد.

این اکران با محوریت بازخوانی نقش آمریکا در سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق و بازگرداندن شاه، با هدف یادآوری خیانت تاریخی قدرت‌های استعماری و ضرورت پاسداشت استقلال و عزت ملی طراحی و نصب شده است.

در این طرح نماد گرافیکی و هنری با شعار «دشمن ملت» و ارجاع به کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد، تلاش دارد تا حافظه تاریخی جامعه را در برابر توطئه‌های بیگانگان زنده نگاه دارد.

کد خبر 6564993

