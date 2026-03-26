به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان بین المللی دریانوردی مستقر در لندن در دیدار با «آرسنیو دومینگز» دبیرکل این سازمان، ضمن تشریح مواضع کشورمان درخصوص وضعیت تنگه هرمز و خلیج فارس، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری متعهد به منشور ملل متحد و تعهدات بین المللی، همواره بر آزادی ناوبری و حفظ ایمنی و امنیت دریانوردی تأکید داشته است.

سید علی موسوی در این دیدار تصریح کرد که وضعیت ناامن کنونی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، نتیجه مستقیم تجاوز نظامی و اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است و جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع، ضمن اتخاذ تدابیر لازم و متناسب برای جلوگیری از بهره‌برداری طرف‌های متجاوز و حامیان این تجاوز از تنگه هرمز برای اقدامات خصمانه، مجموعه‌ای از تدابیر احتیاطی را نیز برای کاهش مخاطرات متوجه کشتی‌ها و دریانوردان و صیانت از ایمنی و امنیت دریانوردی به اجرا گذاشته است.

سفیر کشورمان همچنین تأکید کرد که تنگه هرمز باز بوده و تردد دریایی متوقف نشده است، اما ادامه ناوبری منوط به رعایت مقررات و تدابیر ایمنی و امنیتی اعلام‌شده از سوی مراجع صلاحیت‌دار جمهوری اسلامی ایران و توجه به واقعیات ناشی از مخاصمه جاری است.

وی افزود: شناورهای غیرخصمانه، مشروط به آنکه در تجاوز علیه ایران مشارکت یا از آن حمایت نکنند و با مقررات اعلامی و مراجع ذی‌صلاح ایرانی هماهنگ باشند، می‌توانند از عبور ایمن برخوردار شوند. در مقابل، شناورها، تجهیزات و دارایی‌های متعلق یا مرتبط با طرف‌های متجاوز و مشارکت‌کنندگان در تجاوز، مشمول عبور بی‌ضرر یا غیرخصمانه محسوب نمی‌شوند.

موسوی در پایان یادآور شد که هرگونه ابتکار، سازوکار یا ترتیبات مرتبط با ایمنی و امنیت دریانوردی در این منطقه باید با رعایت کامل حقوق و منافع مشروع جمهوری اسلامی ایران، در هماهنگی کامل با مراجع صلاحیت‌دار کشور و با لحاظ ریشه اصلی ناامنی یعنی تداوم تجاوز و تنش‌آفرینی، دنبال شود.