۶ فروردین ۱۴۰۵، ۶:۱۶

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان دریانوردی:

ایران متعهد به منشور ملل متحد و تعهدات بین‌المللی است

ایران متعهد به منشور ملل متحد و تعهدات بین‌المللی است

سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان بین‌المللی دریانوردی در دیدار با «آرسنیو دومینگز» دبیرکل این سازمان تأکید کرد که ایران همیشه متعهد به منشور ملل متحد بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان بین المللی دریانوردی مستقر در لندن در دیدار با «آرسنیو دومینگز» دبیرکل این سازمان، ضمن تشریح مواضع کشورمان درخصوص وضعیت تنگه هرمز و خلیج فارس، تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری متعهد به منشور ملل متحد و تعهدات بین المللی، همواره بر آزادی ناوبری و حفظ ایمنی و امنیت دریانوردی تأکید داشته است.

سید علی موسوی در این دیدار تصریح کرد که وضعیت ناامن کنونی در خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، نتیجه مستقیم تجاوز نظامی و اقدامات بی‌ثبات‌کننده ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است و جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع، ضمن اتخاذ تدابیر لازم و متناسب برای جلوگیری از بهره‌برداری طرف‌های متجاوز و حامیان این تجاوز از تنگه هرمز برای اقدامات خصمانه، مجموعه‌ای از تدابیر احتیاطی را نیز برای کاهش مخاطرات متوجه کشتی‌ها و دریانوردان و صیانت از ایمنی و امنیت دریانوردی به اجرا گذاشته است.

سفیر کشورمان همچنین تأکید کرد که تنگه هرمز باز بوده و تردد دریایی متوقف نشده است، اما ادامه ناوبری منوط به رعایت مقررات و تدابیر ایمنی و امنیتی اعلام‌شده از سوی مراجع صلاحیت‌دار جمهوری اسلامی ایران و توجه به واقعیات ناشی از مخاصمه جاری است.

وی افزود: شناورهای غیرخصمانه، مشروط به آنکه در تجاوز علیه ایران مشارکت یا از آن حمایت نکنند و با مقررات اعلامی و مراجع ذی‌صلاح ایرانی هماهنگ باشند، می‌توانند از عبور ایمن برخوردار شوند. در مقابل، شناورها، تجهیزات و دارایی‌های متعلق یا مرتبط با طرف‌های متجاوز و مشارکت‌کنندگان در تجاوز، مشمول عبور بی‌ضرر یا غیرخصمانه محسوب نمی‌شوند.

موسوی در پایان یادآور شد که هرگونه ابتکار، سازوکار یا ترتیبات مرتبط با ایمنی و امنیت دریانوردی در این منطقه باید با رعایت کامل حقوق و منافع مشروع جمهوری اسلامی ایران، در هماهنگی کامل با مراجع صلاحیت‌دار کشور و با لحاظ ریشه اصلی ناامنی یعنی تداوم تجاوز و تنش‌آفرینی، دنبال شود.

