به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «پُل» به کارگردانی محمد عسگری با پشت سر گذاشتن مرحله تولید اکنون در مرحله پس‌تولید قرار دارد و پروسه ساخت موسیقی و صداگذاری آن در حال انجام است.

داستان این فیلم در بازه زمانی عملیات خیبر و روی پل ۱۴ کیلومتری خیبر روایت می‌شود اما درباره عملیات خیبر نیست. عسگری پیش‌تر در گفتگویی عنوان کرد که ساخت یک پل چوبی ۱۴ کیلومتری برای این فیلم چالش بزرگی برای تیم تولید بوده است.

بازیگران فیلم سینمایی «پُل» عبارتند از سروش صحت، سعید آقاخانی، سارا حاتمی، روح‌الله زمانی، هادی شیخ‌الاسلام، آرمین رحیمیان، سامان صفاری و متین حیدری‌نیا.

محمد عسگری پیش‌تر ساخت فیلم سینمایی «اتاقک گلی» و «آسمان غرب» را برعهده داشته است. او با فیلم «اتاقک گلی» از چهل‌ویکمین جشنواره فیلم فجر سیمرغ بهترین کارگردانی فیلم اول را دریافت کرد و امسال قرار است با سومین فیلم خود به نام «پل» راهی چهل‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر شود.

این فیلم با سرمایه‌گذاری شهرداری کرج تولید شده است.