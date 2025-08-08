به گزارش خبرنگار مهر، ۲ فیلم سینمایی «اتاقک گِلی»، «غیبت موجه» و انیمیشن سینمایی «فرمانروای آب» به تازگی در سینماهای کشور اکران شده اند. این فیلمها با درونمایهای متفاوت میتوانند در کنار دیگر آثار روی پرده طیف مختلفی از مخاطبان ازجمله علاقهمندان به تاریخ جنگ، مسائل اجتماعی و انیمیشن را به سینماها بیاورند.
فیلم سینمایی «اتاقک گِلی» به کارگردانی محمد عسگری به بخشی از تاریخ کشور میپردازد و با محوریت عملیات مرصاد ساخته شده است.
این فیلم روایتی از عملیات مرصاد در سال ۶۷ و حمله منافقین به کشور و حضور لشگر ۲۷ محمد رسولالله در سهراه اسلامآباد و منهدم کردن ادوات جنگی است. در عملیات مرصاد یک دسته از رزمندگان لشگر ۲۷ برای حفاظت از ساکنان روستای شیان عازم این منطقه میشوند که درنهایت تعدادی از رزمندگان لشگر در حفاظت از این روستا به شهادت میرسند و اهالی سالم میمانند.
داوود صبوری تهیهکننده فیلمپیشتر در گفتگویی با مهر با اشاره به واقعی بودن بخشی از داستان فیلم گفته بود: در سالهای دفاع مقدس، مردم مرزنشین ما سختیهای بسیاری را تحمل کردند. هر کسی با اسلحه وارد خاک هر کشوری شود دشمن به حساب میآید و باید در برابر او مقاومت کرد. کسی هم که مقاومت میکند، کشته هم میشود. فیلم ما روایتی از ماندن و شهید شدن در برابر یک دشمن واحد است. تا سالها اگر همچنان درباره منافقین در سینمای ایران فیلم ساخته شود، بازهم این ظرفیت وجود دارد.
بازیگرانی چون تورج الوند، آناهیتا افشار، تینو صالحی، فریدون حامدی، هادی شیخالاسلامی، سعید دشتی و سعید زارعی در آن ایفای نقش کردهاند. فرشاد محمدی فیلمبرداری این اثر را برعهده داشته و موسیقی آن را حبیب خزاییفر ساخته است.
«اتاقک گِلی» در چهلو یکمین جشنواره بینالمللی فیلم فجر حضور داشت و موفق به کسب سه سیمرغ بلورین در بخشهای جایزه ویژه هیئت داوران، بهترین کارگردانی فیلم اول و بهترین فیلم بخش مقاومت شد.
ابوالفضل پورعرب بازیگر قدیمی سینما نیز این روزها با فیلم سینمایی «غیبت موجه» به کارگردانی و تهیهکنندگی عباس رافعی به سینماها آمده است.
این فیلم سال ۹۹ ساخته شده و پس از حدود پنج سال مجوز اکران دریافت کرده است.
داستان این فیلم درباره زنی است که رابطهای غیرمتعارف او را به مدرسهای پسرانه میکشاند غافل از اینکه این رابطه غیرمتعارف، مدیر، ناظم و معلم مدرسه را نیز درگیر میکند و این در حالی است که حضور این زن رازهای پنهان هر یک را برملا میکند.
ابوالفضل پورعرب، میترا حجار، امیررضا دلاوری، علی اوجی، حسن زارعی، سلام نوری، مهری آل آقا، امیر شریعت، مسعود رضایی، آیسان کرمی، سعید درآینده، مهدی شریفی، بازیگران «غیبت موجه» هستند.
پویانمایی سهبعدی «فرمانروای آب» به نویسندگی و کارگردانی مجید اسماعیلی، تهیهکنندگی مجتبی امینی و با مجریگری حسین سلطانی این روزها روی پرده سینما قرار دارد.
تولید این اثر در سال ۹۷ به پایان رسیده است و درباره گروگانگیری یک تیم کارشناسی سازمان ملل در نزدیکی شهر سامرا است؛ رخدادی که با مجموعهای از عملیاتهای تروریستی دیگر، زمینهساز آغاز جنگی تازه در غرب آسیا میشود. در این میان، گروهی از نخبگان ایرانی به رهبری فرید، با پیگیری سرنخها، منشأ تحرکات اخیر را در یکی از پایگاههای نظامی آمریکا و اسرائیل کشف میکنند و ماجرا به آغاز نبردی موشکی بین ایران و دشمنان ختم میشود.
این انیمیشن پیش از وقوع جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی ساخته شده است اما همزمانی اکران آن با اتفاقات اخیر میتواند نکته قابل توجهی باشد.
باتوجه به مضمون اثر، نوجوانان مخاطبان اصلی این انیمیشن هستند.
در خلاصه داستان انیمیشن سینمایی «فرمانروای آب» آمده است: «این قصه درباره پدر و پسری است که برای رسیدن به عهد و پیمانی که با هم دارند تلاش میکنند اما اتفاقی عجیب آنها را از هم جدا میکند؛ پویش پدر فرید، در سفر کاری به عراق در یک حادثه تروریستی مفقود میشود. محسن به عنوان همراه و آخرین کسی که همراه پویش بوده فکر نمیکند او زنده مانده باشد. فرید، به دنبال راهی است تا از سرنوشت پدر خود مطلع شود…»
