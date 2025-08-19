  1. هنر
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۵:۱۹

تفاهم‌نامه همکاری‌ سینمایی ایران و ارمنستان امضا شد

تفاهم نامه همکاری‌های سینمایی ایران و ارمنستان با حضور رئیس جمهور امضا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در حاشیه سفر رئیس جمهور به ایروان، تفاهم‌نامه همکاری‌های سینمایی ایران و ارمنستان بین روسای سینمایی ۲ کشور به امضا رسید.

در این تفاهم‌نامه که دقایقی پیش در حضور رئیس جمهور ایران و نخست وزیر ارمنستان به امضای رائد فریدزاده و داوید بنوچیان رسید، طرف‌ها در حوزه‌های زیر با یکدیگر همکاری خواهند کرد:

تبادل، نمایش و عرضه تجاری آثار سینمایی یکدیگر، دعوت متقابل به رویدادهای سینمایی (جشنواره‌ها و ...) در هر ۲ کشور و فراهم آوردن امکانات لازم جهت تسهیل شرکت و حضور فیلم‏سازان و سینماگران، تسهیل ارتباط، تبادل و مشارکت نیروهای تخصصی ۲ کشور در پروژه‌های سینمایی، تبادل دانش فنی و تخصصی و تبادل استاد و دانشجو در حوزه سینما، تولید فیلم‏‌های مشترک از جمله بلند، مستند، کوتاه و انیمیشن در زمینه‏‌های تاریخ مشترک، فرهنگ و آداب و رسوم ۲ کشور و تشویق به این کار، تسهیل در استفاده از لوکیشن‌ها و استودیوهای هر ۲ کشور برای تولیدات سینمایی، برگزاری هفته‌های فیلم مشترک، تامین رعایت قانون کپی‌رایت برای آثار سینمایی و تاسیس و ثبت دفتر نمایندگی انجمن سینمای جوانان ایران در ایروان، جمهوری ارمنستان و سازماندهی رویدادهای آموزشی مشترک از طریق آن دفتر.

