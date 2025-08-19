به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در حاشیه سفر رئیس جمهور به ایروان، تفاهم‌نامه همکاری‌های سینمایی ایران و ارمنستان بین روسای سینمایی ۲ کشور به امضا رسید.

در این تفاهم‌نامه که دقایقی پیش در حضور رئیس جمهور ایران و نخست وزیر ارمنستان به امضای رائد فریدزاده و داوید بنوچیان رسید، طرف‌ها در حوزه‌های زیر با یکدیگر همکاری خواهند کرد:

تبادل، نمایش و عرضه تجاری آثار سینمایی یکدیگر، دعوت متقابل به رویدادهای سینمایی (جشنواره‌ها و ...) در هر ۲ کشور و فراهم آوردن امکانات لازم جهت تسهیل شرکت و حضور فیلم‏سازان و سینماگران، تسهیل ارتباط، تبادل و مشارکت نیروهای تخصصی ۲ کشور در پروژه‌های سینمایی، تبادل دانش فنی و تخصصی و تبادل استاد و دانشجو در حوزه سینما، تولید فیلم‏‌های مشترک از جمله بلند، مستند، کوتاه و انیمیشن در زمینه‏‌های تاریخ مشترک، فرهنگ و آداب و رسوم ۲ کشور و تشویق به این کار، تسهیل در استفاده از لوکیشن‌ها و استودیوهای هر ۲ کشور برای تولیدات سینمایی، برگزاری هفته‌های فیلم مشترک، تامین رعایت قانون کپی‌رایت برای آثار سینمایی و تاسیس و ثبت دفتر نمایندگی انجمن سینمای جوانان ایران در ایروان، جمهوری ارمنستان و سازماندهی رویدادهای آموزشی مشترک از طریق آن دفتر.

