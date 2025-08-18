به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی بعد از ظهر امروز ۲۷ مردادماه در همراهی با رئیس‌جمهور عازم ارمنستان می‌شود و در جریان این سفر، دیدارهایی دوجانبه با مقامات ارمنی در حوزه‌های مرتبط با حمل‌ونقل، مسکن و زیرساخت خواهد داشت.

در قالب این سفر و هم‌زمان با حضور هیئت عالی‌رتبه ایران در ایروان، جلساتی میان وزیر راه و شهرسازی کشورمان و وزیر ساخت ارمنستان که مسئول امور حمل‌ونقل نیز هست، برگزار خواهد شد.

در این دیدارها، زمینه‌های مختلف همکاری‌های دوجانبه بررسی شده و سه تفاهم‌نامه در حضور رؤسای جمهور دو کشور به امضا خواهد رسید.

یکی از این اسناد مربوط به همکاری‌های حوزه مسکن، دیگری در زمینه ترانزیت و لجستیک و تفاهم‌نامه سوم نیز مرتبط با ایجاد زیرساخت‌های مرزی جدید میان دو کشور است.

با توجه به اهمیت نقش ارمنستان در کریدور شمال جنوب، همکاری‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه از جمله ارمنستان، اهمیت راهبردی دارد و در این سفر، موضوعات کلان و فنی حمل‌ونقل جاده‌ای و هوایی، راهکارهای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل بین دو کشور و افزایش ظرفیت تبادل کالا و مسافر بررسی خواهد شد.

همچنین در جریان این سفر فضا برای شروع مذاکرات فنی و کارشناسی در زمینه طرح‌های همکاری لجستیکی در بنادر مهیا می‌شود و این موضوع در دستور مذاکرات دو کشور نیز قرار دارد.

گفتنی است؛ این سفر فرصت مناسبی است تا در سطوح عالی و تخصصی، گام‌های مؤثری برای توسعه روابط حمل‌ونقلی و اقتصادی دو کشور برداشته شود و ظرفیت‌های موجود به نفع ملت‌های ایران و ارمنستان فعال شود.