به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در تفاهم نامه همکاریهای سینمایی ایران و بلاروس که در حضور مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران و الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس به امضای رئیس سازمان سینمایی ایران و وزیر فرهنگ بلاروس رسید طرفها در ۸ حوزه به شرح زیر با یکدیگر همکاری خواهند کرد.
تبادل، نمایش و عرضه تجاری آثار سینمایی یکدیگر، دعوت متقابل به رویدادهای سینمایی (جشنوارهها و ... ) در هر ۲ کشور و فراهم آوردن امکانات لازم جهت تسهیل شرکت و حضور فیلمسازان و سینماگران، تسهیل ارتباط، تبادل و مشارکت نیروهای تخصصی ۲ کشور در پروژههای سینمایی، تبادل دانش فنی و تخصصی و تبادل استاد و دانشجو در حوزه سینما، تولید فیلمهای مشترک از جمله بلند، مستند، کوتاه و انیمیشن در زمینههای تاریخ مشترک، فرهنگ و آداب و رسوم ۲ کشور و تشویق به این کار، تسهیل در استفاده از لوکیشنها و استودیوهای هر ۲ کشور برای تولیدات سینمایی، برگزاری هفتههای فیلم مشترک و تامین رعایت کپیرایت برای آثار سینمایی.
