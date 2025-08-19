«جاده یخی: انتقام» با دوبله اختصاصی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «جاده یخی: انتقام» به کارگردانی جاناتان هنزلی کارگردان و فیلمنامه‌نویس آمریکایی که آثاری چون «جان سخت ۳» و «مجازاتگر» را در کارنامه دارد، ساخته شده و بازیگرانی چون لیام نیسون، بینگ بینگ فن، میچالا باناس، ماهش جادو و برنارد کاری در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.

این فیلم اکشن و ماجراجویانه محصول سال ۲۰۲۵ آمریکا است که با دوبله اختصاصی از شبکه نمایش خانگی منتشر شد.

در تیم دوبله این اثر، جمعی از صداپیشگان شناخته شده حضور دارند که از آنها می‌توان به محمود قنبری، تورج مهرزادیان، ایوب آقاخانی، مجتبی فتح‌اللهی، محمدرضا لبیب، محمد بهاریان، سعید پورشفیعی، مهرداد بیگ‌محمدی، سعید داننده، سورنا حدادی و وحید منوچهری اشاره کرد. همچنین افسانه پوستی، مریم شاهرودی، نغمه عزیزی و فاطمه صبا در بخش صداپیشگی زنان ایفای نقش کرده‌اند.

«جاده یخی: انتقام» داستان مردی به نام مایک را روایت می‌کند که برای پخش خاکستر برادر مرحومش به نپال سفر می‌کند. اما این سفر آرام، زمانی که او و راهنمای کوهنوردی‌اش با گروهی مزدور در یک اتوبوس گردشگری روبه‌رو می‌شوند، به کابوسی نفس‌گیر تبدیل می‌شود. مایک برای نجات جان خود، مسافران و حفاظت از سرزمین بومی روستاییان محلی، وارد نبردی مرگبار می‌شود.

دوبله فارسی این فیلم در استودیو ساند فیلم انجام شده است. مدیریت دوبلاژ بر عهده وحید منوچهری بوده و ترجمه اثر را محمد شریفی انجام داده است. همچنین محمد مصطفی‌زاده مسئولیت صدا، باند و میکس دوبله را برعهده داشته است.