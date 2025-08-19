به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی روز سه شنبه در حاشیه سفر به لرستان به موضوع حساس و درخواست‌های مکرر مردم در مورد سلاح‌های غیرمجاز پرداخت و موضع نیروی انتظامی را در این زمینه تشریح کرد.

نارضایتی مردم از سلاح‌های غیرمجاز در لرستان

وی با اشاره به دغدغه مردم لرستان در خصوص سلاح‌های غیرمجاز اظهار داشت: یکی از مشکلات مهم در این استان، وجود سلاح‌های غیرمجاز است که نارضایتی عمومی را به همراه داشته است.

سردار رضایی توضیح داد: سلاح‌های مجاز توسط مراجع ذی‌ربط صادر و حمایت می‌شوند، اما سلاح غیرمجاز خود زمینه‌ساز جرایم و تخلفات متعدد خواهد بود.

لزوم گزارش مردمی برای برخورد سریع

وی با تأکید بر اهمیت همکاری مردم ادامه داد: از شهروندان می‌خواهیم در صورت مشاهده یا اطلاع از نگهداری و استفاده از سلاح‌های غیرمجاز، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ یا به‌صورت حضوری به کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها اعلام کنند تا مأموران انتظامی با جدیت و قاطعیت وارد عمل شوند.

جانشین فرمانده کل انتظامی تصریح کرد: آنچه خط قرمز پلیس است، وجود سلاح غیرمجاز در دست افراد است. کسانی که سلاح غیرمجاز دارند باید احساس ناامنی کنند، چرا که امنیت واقعی از مسیر قانون و مجوزهای رسمی به دست می‌آید نه از طریق اقدامات غیرقانونی.

خسارت‌های غیرقابل جبران استفاده از سلاح غیرمجاز

سردار رضایی هشدار داد: گاهی افراد به دلیل عدم کنترل خشم یا ناتوانی در مدیریت اعصاب، از سلاح غیرمجاز استفاده می‌کنند که این مسئله خسارت‌های غیرقابل جبران به دنبال دارد. در چنین مواردی حتی پشیمانی نیز سودی نخواهد داشت. بنابراین پلیس با قاطعیت در مسیر جمع‌آوری سلاح‌های غیرمجاز و برخورد با دارندگان آن گام برمی‌دارد.

برخورد جدی با خودروهای شوتی در لرستان

سردار رضایی در ادامه سخنان خود اظهار داشت: یکی از موضوعات مهم در استان لرستان و سایر استان‌ها، برخورد با هنجارشکنان جاده‌ای است که در اصطلاح به آنان شوتی گفته می‌شود. این خودروها چه حامل بار قاچاق باشند و چه بدون بار، به دلیل رانندگی پرخطر، امنیت جاده‌ها و آرامش مردم را خدشه‌دار می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس است، ادامه داد: از نگاه ما، هر فرد یا صنفی که بخواهد در جاده‌ها رعب و وحشت ایجاد کند، مشمول برخورد قاطع و مقتدرانه پلیس خواهد شد. تأمین امنیت جاده‌ها بخشی از مأموریت‌های جدی انتظامی است و در این مسیر هیچ‌گونه مماشاتی وجود ندارد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور گفت: خوشبختانه در سطح کشور اقدامات خوبی در زمینه مقابله با هنجارشکنان جاده‌ای انجام شده است و روند ارتقای امنیت جاده‌ها به شکل مستمر ادامه دارد.

خدمت به زائران اربعین؛ افتخاری برای نیروی انتظامی

جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به نقش ویژه نیروی انتظامی در ایام اربعین اظهار داشت: یکی از افتخارات مجموعه انتظامی این است که در ایام اربعین در خدمت مردم و زائران سیدالشهدا (ع) قرار دارد. بحمدالله امسال جمعیت زائران نسبت به سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشت، اما مدیریت و برنامه‌ریزی دقیق باعث شد روند تردد بدون مشکل پیش برود.

کاهش توقف در مرزها با استفاده از سامانه‌های پیش‌بینی‌شده

وی با بیان اینکه زیرساخت‌ها و سامانه‌های تدارک دیده‌شده نقش مؤثری در تسهیل سفر ایفا کردند، افزود: توقف زائران در مرزها بسیار کم بود و هیچ موضوع امنیتی یا مشکلی که موجب نگرانی زائران شود رخ نداد. این نشان‌دهنده آمادگی کامل انتظامی و هماهنگی میان دستگاه‌ها است.

رضایت زائران از همکاری مرزبانی و مسئولان عراقی

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور ادامه داد: هماهنگی‌های لازم با مرزبانی و مسئولان کشور عراق انجام شد و خوشبختانه زائران نیز از برخورد و رفتار مسئولان عراقی رضایت کامل داشتند. این همکاری دوجانبه نقش مؤثری در تسهیل تردد میلیون‌ها زائر ایفا کرد.

سردار رضایی تأکید کرد: نیروی انتظامی همواره خود را خادم مردم و زائران اهل بیت (ع) می‌داند و با تمام توان در مسیر تأمین امنیت، آرامش و تسهیل سفرهای زیارتی تلاش خواهد کرد.

ورود غیرمجاز اتباع خارجی جرم است

سردار رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر لزوم رعایت قوانین بین‌المللی در تردد اتباع خارجی اظهار داشت: اتباع خارجی در هر کشوری موظف‌اند براساس قوانین، با ویزا و گذرنامه معتبر وارد شوند. ورود غیرمجاز جرم است و هر سازمان یا کارفرمایی که اتباع غیرمجاز را به‌کار گیرد نیز مرتکب تخلف و جرم خواهد شد.

وی افزود: نیروی انتظامی با جدیت بر این موضوع اعمال قانون کرده است. در چهار دهه گذشته به دلیل شرایط خاص افغانستان، کشورمان میزبان مهاجران بوده است، اما تداوم حضور غیرمجاز آنان مشکلاتی را ایجاد کرده است.

افزایش معرفی داوطلبانه اتباع غیرمجاز

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به همکاری‌های صورت‌گرفته با مقامات افغانستان تصریح کرد: در ماه‌های اخیر، اقدامات مؤثری انجام شده و بر اساس اخبار موجود، در چهار ماه گذشته میزان معرفی داوطلبانه اتباع غیرمجاز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. چه مجرد و چه خانوادگی، افراد به‌صورت خودمعرف مراجعه کرده‌اند و ما نیز برای بازگشت آنان تسهیلات لازم را فراهم کرده‌ایم.

رضایی ادامه داد: وزارت کشور مسئولیت اصلی ساماندهی اتباع را بر عهده دارد و سازمان ذی‌ربط در این حوزه فعال هستند. البته در زمینه جمع‌آوری و انتقال اتباع، نیاز به برنامه‌ریزی دقیق وجود دارد تا در مدیریت بازگشت مشکلی ایجاد نشود.

برآورد بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بازگشتی

جانشین فرمانده کل انتظامی گفت: برآورد ما در سال جاری این است که بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز یا به‌صورت خودمعرف و داوطلبانه بازگردند و یا توسط نیروهای انتظامی دستگیر و منتقل شوند. البته آنچه غالب است، بازگشت داوطلبانه است و ما نیز از این روند استقبال می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: برای تسهیل این روند، نیروی انتظامی در مسیرها ایستگاه‌های صلواتی برپا کرده و خدمات متعددی ارائه می‌دهد تا اتباع غیرمجاز در شرایط بهتری به کشور خود بازگردند.

پیگیری حقوق اتباع غیرمجاز در برابر کارفرمایان متخلف

سردار رضایی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: نکته جالب توجه این است که برخی کارفرمایانی که اتباع غیرمجاز را به‌کار گرفته‌اند، حتی در مواردی از سوی این اتباع مورد مطالبه حقوق قرار گرفته‌اند. ما در این زمینه نیز ورود کرده‌ایم تا حق و حقوق اتباعی که به‌طور غیرقانونی مشغول به کار شده‌اند از کارفرمایان متخلف بازستانده شود.

وی اظهار داشت: ضمن برخورد قاطع با ورود و اقامت غیرقانونی اتباع خارجی، حمایت‌های لازم برای رعایت حقوق انسانی و بازگشت آبرومندانه آنان به کشورشان در دستور کار قرار دارد.