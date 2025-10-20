به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، ظهر دوشنبه در سخنانی با اشاره به اولویت‌های امنیتی این نیرو، «سرقت»، «اراذل‌واوباش» و «ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز» را از جمله محورهای اصلی فعالیت پلیس عنوان و تأکید کرد: اولویت ما پیشگیری از سرقت و کشف به موقع این جرایم است، موضوع دوم، اراذل و اوباش است، این افراد مخل جامعه هستند و طبق قانون با آنان برخورد خواهد شد، گاهی دشمن از این افراد استفاده می‌کند. هرجا اینان برای مردم و مظلومان وحشت ایجاد کنند، برخورد قاطع پلیس ضرورت می‌یابد.

سردار رضایی با اشاره به «ساماندهی اتباع غیرمجاز خارجی» به عنوان یک «وظیفه قانونی» گفت: هیچ کشوری به اندازه جمهوری اسلامی ایران در این قضیه مماشات نکرده است. به کارگیری اتباع غیرمجاز خارجی جرم است و با متخلفان برخورد می‌شود.

جانشین فرمانده ناجا در ادامه بر برخورد با «سلاح غیرمجاز» تأکید و از مردم خواست: اگر فردی سلاح غیرمجاز دارد، تا دیر نشده آن را تحویل پلیس دهد. هرکس از دارا بودن سلاح غیرمجاز توسط دیگران مطلع است، از طریق سامانه‌های ۱۱۰ و ۱۹۷ اطلاع دهد.

وی با بیان اینکه «خودروهای بدون پلاک یا با پلاک مخدوش، زننده و زیبنده این کشور نیست» افزود: بخش اعظمی از این خودروها برای ارتکاب جرم استفاده می‌شوند.

سردار رضایی با انتقاد از «عدم رعایت مقررات رانندگی» خاطرنشان کرد: در نیمه اول امسال بیش از ۸۰۰۰ نفر در سوانح جاده‌ای جان باخته‌اند. اگر قوانین بازدارنده و جریمه‌ها سنگین باشد، کسی تخلف نمی‌کند. قانون ضعیف به ضرر مردم است.

جانشین فرمانده ناجا با اشاره به «نیاز به بازنگری در برخی قوانین» خطاب به نمایندگان مجلس گفت: هیچ‌یک از قوانین موجود در بحث جرایم، بازدارندگی لازم را ندارند. قانون باید متناسب با جرم، هزینه‌دار باشد. این عین حقوق شهروندی است. وقتی هزینه جرم بالا باشد، کسی جرأت تخلف نمی‌کند.

وی در پایان «مواد مخدر» و «جمع‌آوری معتادان متجاهر» را از دیگر اولویت‌های پلیس برشمرد و گفت: این افراد مخل جامعه هستند و ما آمادگی داریم هر ظرفیتی را برای جمع‌آوری آنان بدون وقفه به کار بگیریم.

سردار رضایی در پایان از «همراهی و همکاری مردم» به عنوان «یار واقعی پلیس» تقدیر کرد.