سردار رضایی: ساخت ۵۰ هزار واحد مسکونی برای کارکنان فراجا اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی روز سه شنبه در حاشیه سفر به لرستان در جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه نیروی انتظامی نهادی مردمی و خادم مردم است، اظهار داشت: کارکنان انتظامی در طول خدمت خود همواره بهجای رفاه شخصی، تأمین امنیت جامعه را در اولویت قرار دادهاند. با این حال، ستاد فرماندهی انتظامی موضوع معیشت و رفاه کارکنان را بهعنوان یک اولویت مهم دنبال میکند.
وی افزود: در جلسات خصوصی با سردار رادان، فرمانده کل انتظامی، بارها شاهد بودهام که حتی در مباحث عملیاتی نیز ایشان گریزی به موضوع رفاه، آرامش و معیشت همکاران زدهاند. این نشان میدهد دغدغه معیشت نیروها در رأس برنامههای فرماندهی قرار دارد.
آغاز طرح راهبردی ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی
جانشین فرمانده کل انتظامی با اشاره به اقدامات عملی صورت گرفته گفت: طرح بزرگی در انتظامی آغاز شده که مورد حمایت دولت، مجلس و سایر دستگاهها قرار گرفته است.
وی بیان کرد: فرمانده کل انتظامی هدفگذاری ساخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی را بهعنوان راهبرد اصلی در دستور کار قرار داده است.
سردار رضایی توضیح داد: طبق آمار موجود، در طول یک سال و اندی از آغاز این طرح، بیش از ۵۰ هزار واحد مسکونی در حال ساخت است.
تأمین خانه سازمانی و ملکی برای آرامش کارکنان
وی ادامه داد: نیروی انتظامی به دلیل گستردگی مأموریتها، سازمانی مهاجر محسوب میشود و بسیاری از کارکنان از استان و شهر خود به مناطق مختلف کشور اعزام میشوند.
جانشین فرمانده کل انتظامی گفت: لازمه این جابهجایی، تأمین خانه سازمانی برای نیروهاست. در ادامه نیز موضوع خانههای ملکی در دستور کار قرار گرفته تا همکاران ما در آرامش بیشتری به خدمترسانی بپردازند.
وی با بیان اینکه حمایت دولت و استانداران در این مسیر بسیار مؤثر بوده است، افزود: استانداران از جمله در لرستان همراهی خوبی با مجموعه انتظامی داشتهاند و ما قدردان این حمایتها هستیم. همچنین باید از خانوادههای همکاران انتظامی سپاسگزاری کنیم؛ خانوادههایی شریف و صبور که با وجود مشکلات هیچگاه مطالبهگری نکردهاند، اما ما بهخوبی از شرایط دشوار آنان آگاه هستیم.
جبران عقبماندگیها با حمایت مستمر دولت
جانشین فرمانده کل انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: سازمان انتظامی خود را مکلف به رفع مشکلات معیشتی نیروها میداند و انتظار داریم حمایتهای دولت استمرار یابد تا بتوانیم عقبماندگی چند ساله در حوزه تأمین مسکن و رفاه کارکنان را در یکی دو سال آینده جبران کنیم. آرامش مأموران انتظامی، به معنای آرامش و امنیت کشور است.
نظر شما