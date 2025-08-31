بازدید سردار رادان از پروژه منازل سازمانی فرماندهی انتظامی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمدرضا رادان در سفری سرزده به اصفهان با حضور در محل ساخت منازل سازمانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان در مجتمع فاطمیه (س)،از نزدیک در جریان روند ساخت و پیشرفت فیزیکی این پروژه قرار گرفت.

فرمانده کل انتظامی کشور پس از بازدید بخش‌های مختلف پروژه، از پیشرفت کار و کیفیت اجرای عملیات عمرانی ابراز رضایت کرد و این اقدامات را در راستای ارتقای سطح رفاه و انگیزه کارکنان انتظامی مهم و مؤثر دانست.

سردار رادان در این بازدید تأمین مسکن برای کارکنان را یکی از اولویت‌های مهم فرماندهی انتظامی کشور عنوان کرد و از مسئولان اجرایی پروژه خواست تا با مدیریت بهتر منابع و زمان، روند ساخت را با سرعت و دقت بیشتری دنبال کنند تا این منازل در موعد مقرر به بهره‌برداری برسند.