محصولات دیجیتال بانک ملی ایران گامی مهم در توسعه خدمات بانکی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در مراسم رونمایی از محصولات و خدمات دیجیتال بانک ملی ایران با تأکید بر نقش این بانک در تقویت زیرساختهای مالی کشور گفت: بانک ملی ایران میتواند در حمایت از فعالان اقتصادی و ارتقای کیفیت خدمات بانکی نقشآفرینی کلیدی داشته باشد.
حسینی در این مراسم که با حضور مقامات و مسئولان کشور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد بانک مرکزی، اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک ملی ایران، جمعی از کارکنان و اصحاب رسانه برگزار شد؛ با اشاره به چهار محصول دیجیتال جدید بانک ملی ایران اظهار داشت: این خدمات نوین میتواند ضمن ارتقای دسترسی مردم به خدمات بانکی، موجب تحرک اقتصادی، پشتیبانی از فعالیتهای بنگاههای اقتصادی و بازسازی ظرفیتهای اقتصادی در کشور شود.
وی افزود: توسعه زیرساختهای دیجیتال بانکی به ویژه در بانک ملی ایران موجب شده است تا دسترسی سریعتر و آسانتر مردم و فعالان اقتصادی به خدمات مالی فراهم شود و این امر نقش مؤثری در کاهش هزینههای مبادلاتی، افزایش شفافیت و ارتقای کارایی نظام بانکی ایفا میکند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت پیوند میان توسعه اقتصادی و تأمین مالی گفت: بر اساس برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸ درصدی برای سال ۱۴۰۳ هدفگذاری شده است و تحقق این هدف نیازمند بهرهگیری بهینه از ظرفیتهای موجود اقتصادی و منابع مالی کشور است.
حسینی همچنین با اشاره به تهدیدات پدافند اقتصادی و ضرورت مصونسازی نظام بانکی تصریح کرد: اصلاح ساختار بانکها و تقویت خدمات نوین دیجیتال باید بهگونهای انجام شود که آسیبپذیریهای احتمالی به حداقل برسد.
وی در پایان با بیان اینکه مدیریت نقدینگی و مهار تورم از اولویتهای اصلی سیاستهای اقتصادی کشور است؛ خاطرنشان کرد: اصلاح نظام بانکی و ساماندهی منابع میتواند به کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم کمک شایانی کند.
