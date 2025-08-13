به گزارش خبرگزاری مهر، یکتا اشرفی معاون توسعه مدیریت و منابع بانک مرکزی با اشاره به برگزاری آزمون سراسری جذب نیرو در شهریورماه سال جاری، این رویداد را بخشی از راهبرد کلان «تحول سرمایه انسانی» بانک مرکزی دانست و اظهار کرد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان رکن اصلی سیاست‌گذاری پولی و ارزی، مسئولیت‌هایی خطیری از جمله حفظ ثبات پولی و مالی، صیانت از ارزش پول ملی، مدیریت بهینه نقدینگی، تنظیم‌گری و نظارت کارآمد بر شبکه بانکی و توسعه زیر ساخت‌های پیشرفته پرداخت و تسویه بر عهده دارد، که تحقق آنها نیازمند بهره‌مندی از سرمایه انسانی نخبه، توانمند و مسلط بر آخرین دستاوردهای علمی و فنی در حوزه‌های اقتصاد، مالی و بانکداری دیجیتال است.

اشرفی افزود: شتاب تغییرات در اقتصاد جهانی، پیچیدگی‌های نظام مالی، و گسترش نوآوری‌های فناورانه، بانک‌های مرکزی را ناگزیر ساخته است تا ابزارها، فرآیندها و حتی نقش‌های سنتی خود را بازتعریف کنند. در این چارچوب، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با نگاهی آینده محور، در پی جذب نیروهایی است که در حوزه‌هایی نظیر سیاست‌گذاری پولی، اقتصاد کلان، مدیریت ریسک سیستماتیک، تحلیل داده‌های کلان مالی، فین‌تک، امنیت سایبری و معماری سامانه‌های پرداخت، علاوه بر دانش تخصصی، از بینش راهبردی و مهارت‌های اجرایی پیشرفته برخوردار باشند.

مقام مسئول بانک مرکزی تأکید کرد: در آزمون شهریورماه، ارزیابی‌ها صرفاً بر مبنای اطلاعات تئوریک نخواهد بود؛ بلکه در ارزیابی‌های تکمیلی و مبتنی بر رفتارشناسی، توان تحلیل سناریوهای پیچیده اقتصادی، مهارت حل مسئله در شرایط عدم قطعیت، التزام به اصول حاکمیت شرکتی و اخلاق حرفه‌ای، و توانایی نوآوری در طراحی ابزارها و سیاست‌های پولی نوین، معیارهای اصلی سنجش خواهند بود. این رویکرد، هم‌راستا با رویه‌های بانک‌های مرکزی پیشرو در جهان طراحی شده است.

وی در پایان گفت: بانک مرکزی نه تنها یک نهاد اجرایی، بلکه اتاق فکر و بازوی راهبردی اقتصاد ملی است. از همه نخبگان علمی کشور در حوزه‌های اقتصاد، مالی و فناوری‌های مرتبط دعوت می‌کنیم تا با پیوستن به این مجموعه، در شکل‌دهی آینده نظام پولی و بانکی کشور و ارتقای جایگاه ایران در نظام اقتصادی منطقه و جهان، نقش‌آفرینی کنند.

بر اساس این گزارش، از روز سه شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۴۰۴ سامانه ثبت نام اینترنتی آزمون به نشانی azmoon.smtc.ac.ir باز شده و دفترچه این آزمون و شرایط لازم به ثبت نام در آن قابل مشاهده است.

لازم به تاکید است آزمون استخدامی بانک مرکزی برای جذب ۶۰۰ نفر نیروی رسمی و در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ برگزار می‌شود.