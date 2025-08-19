به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «بنیامین حداد»، وزیر مشاور فرانسه در امور اروپا گفت که ربط دادن موضوع به رسمیت شناختن فلسطین توسط بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل به یهود ستیزی، شرم‌آور و مبتنی بر مغالطه است.

وی روز سه‌شنبه در پاسخ به اظهارات نتانیاهو، مبنی بر اینکه امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه به یهودستیزی دامن می‌زند، گفت که فرانسه «نیازی به درس گرفتن در مبارزه با یهودستیزی ندارد».

پس از تلاش‌های جهانی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، نتانیاهو نامه‌ای به ماکرون ارسال و ادعا کرد که رئیس‌جمهور فرانسه «شعله‌های یهودستیزی را شعله‌ورتر کرده است».

نتانیاهو در این نامه هشدار داد که انتقاد علنی ماکرون از اسرائیل و اظهارات او مبنی بر به رسمیت شناختن کشور فلسطین با افزایش نگران‌کننده حوادث یهودستیزانه در فرانسه همزمان شده است.

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی گفت که این اظهارات ماکرون موضع حماس را تقویت کرده و نفرت از یهودیان را در اروپا افزایش می‌دهد.

اواخر ماه گذشته، ماکرون گفت که فرانسه رسماً در جریان نشست سازمان ملل در ماه سپتامبر، کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت؛ این امر واکنش سریع رژیم صهیونیستی را به دنبال داشت.