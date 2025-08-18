به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه فرانسه امروز دوشنبه به تهدید اخیر صهیونیست‌های اشغالگر علیه پاریس واکنش نشان داد.

وزارت امور خارجه فرانسه در این ارتباط به الجزیره مباشر اعلام کرد: ما هیچ اطلاعیه‌ای از اسرائیل در مورد تعطیلی کنسولگری خود در قدس دریافت نکرده‌ایم.

بیانیه صادره از سوی وزارت امور خارجه فرانسه در این خصوص اضافه می‌کند: به این تصمیم تل آویو واکنش شدیدی نشان خواهیم داد. تصمیم (رژیم) اسرائیل برای تعطیلی کنسولگری ما در قدس به روابط ما آسیب می‌رساند و واکنش است.

این در حالیست که گدعون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی پیشتر از کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم خواست برای بستن کنسولگری فرانسه در قدس اشغالی اقدام کند.

این درخواست ساعر در واکنش به موضع‌گیری‌های فرانسه در قبال به رسمیت شناختن کشور فلسطین مطرح شده بود.

این موضوع در نشست روز گذشته کابینه رژیم صهیونیستی بررسی شد.