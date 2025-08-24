فرانسه سفیر آمریکا در پاریس را احضار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در پی اتهام زنیهای آمریکا علیه فرانسه مبنی بر عدم اقدام کافی برای مبارزه با یهودستیزی، وزارت امور خارجه فرانسه سفیر آمریکا را احضار کرد.
بر اساس این گزارش، وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد: ما ادعاهای مطرح شده توسط سفیر آمریکا را که نگرانی خود را در مورد افزایش اقدامات یهودستیزانه در فرانسه ابراز کرده بود؛ بررسی کردهایم. ادعاهای سفیر آمریکا غیرقابل قبول است و از سطح اعتمادی که باید بین متحدان ایجاد شود، پایینتر است.
پیش از این بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که اقدام امانوئل ماکرون، رئیسجمهوری فرانسه، در به رسمیت شناختن «کشور فلسطین»، باعث افزایش «یهودستیزی» در این کشور شده است.
در این راستا «بنیامین حداد»، وزیر مشاور فرانسه در امور اروپا گفت: ربط دادن موضوع به رسمیت شناختن فلسطین توسط بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل به یهود ستیزی، شرمآور و مبتنی بر مغالطه است.
وی هفته گذشته در پاسخ به اظهارات نتانیاهو، مبنی بر اینکه امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه به یهودستیزی دامن میزند، گفت: فرانسه «نیازی به درس گرفتن در مبارزه با یهودستیزی ندارد».
پس از تلاشهای جهانی برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین، نتانیاهو نامهای به ماکرون ارسال و ادعا کرد که رئیسجمهور فرانسه «شعلههای یهودستیزی را شعلهورتر کرده است».
نتانیاهو در این نامه هشدار داد که انتقاد علنی ماکرون از اسرائیل و اظهارات او مبنی بر به رسمیت شناختن کشور فلسطین با افزایش نگرانکننده حوادث یهودستیزانه در فرانسه همزمان شده است.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی گفت که این اظهارات ماکرون موضع حماس را تقویت کرده و نفرت از یهودیان را در اروپا افزایش میدهد.
اواخر ماه گذشته، ماکرون گفت: فرانسه رسماً در جریان نشست سازمان ملل در ماه سپتامبر، کشور فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت؛ این امر واکنش سریع رژیم صهیونیستی را به دنبال داشت.
