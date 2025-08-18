به گزارش خبرگزاری مهر، دنبال‌کنندگان صفحه شبکه خبری فاکس‌نیوز در ایکس نامه به اصطلاح «صلح» ملانیا ترامپ، همسر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به پوتین برای قبول صلح را مورد تمسخر قرار دادند.

کاربران با اشاره به کشتار هزاران کودک فلسطینی در غزه به دست نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی با دستور دولت نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم، از همسر ترامپ خواسته‌اند که اگر می‌خواهد خیرخواهی و کودک دوستی خود را ثابت کند، «چنین نامه‌ای به بنیامین نتانیاهو بنویسد.»

نامه به اصطلاح «صلح» بانوی اول آمریکا یک روز پیش از نشست ترامپ و پوتین در شهر انکوریج آلاسکا نوشته شد. ترامپ و پوتین جمعه هفته گذشته در پایگاه ارتش آمریکا در آلاسکا با یکدیگر دیدار کردند.

یونیسف ماه گذشته اعلام کرد که از آغاز جنگ غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۱۷ هزار کودک فلسطینی به شهادت رسیده و ۳۳ هزار کودک در این باریکه مجروح شده‌اند. این در حالی است که از آغاز حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، تاکنون تنها ۶۴۸ کودک اوکراینی کشته شده‌اند.

این یعنی تقریباً به ازای هر کودک کشته‌شده اوکراینی، ۴۹ کودک فلسطینی در غزه شهید شده‌اند!